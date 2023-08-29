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國際獅子會300B 3區獲元健捐贈2000套助聽器　助聽障朋友改善聽損

▲國際獅子會300B 3區獲元健捐贈2000套助聽器

▲葉順英總監頒贈感謝狀給元健助聽器。（圖／獅子會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

聽力不好或受損，聽不見或聽不清楚，往往造成溝通的困擾，影響身心！國際獅子會300B 3區創區總監葉順英29日於桃園會館，接受元健助聽器捐贈2000套助聽器，即日起只要是設籍桃園市，雙耳聽損達 60~90 分貝，即可免費領用一台價值一萬兩千元的耳寶助聽器，無需身障證明，也無排富條款。

元健助聽器表示，助聽器在台灣是較為昂貴的醫療器材，許多家庭承受購買醫療器材的經濟壓力，身為聽力受損者的家人、感同身受，因此期望透過政府、公益團體、企業三方合作，元健以實際行動幫助聽力受損民眾改善就學、就業、就養的問題，並開辦「元健天籟列車」巡迴全國各地協助聽障朋友。

▲國際獅子會300B 3區獲元健捐贈2000套助聽器

▲國際獅子會300B 3區獲元健捐贈2000套助聽器。（圖／獅子會提供）

元健助聽器深知國際獅子會一直都是國際性最大的公益社團，而於今日捐贈2000套助聽器，期改善聽障朋友的聽力問題。國際獅子會300B 3區創區總監葉順英推崇元健助聽器做即時行善的理念，和獅子會傳遞關懷，為社會帶來改變的使命一致。

葉順英總監透露，元健助聽器捐贈活動得以成功舉行，感謝國際獅子會300B 3區聽力委員會主席趙小雲主席、事務長吳軍毅的協助，以及林永明秘書長和陳曉蓉辦事處主任的幕後推動和促成。

▲國際獅子會300B 3區獲元健捐贈2000套助聽器

捐贈儀式中，葉順英也頒贈感謝狀及創區紀念酒給元健助聽器，並提到10 月 15 日舉行的獅友趣味運動會，當天現場結合桃園市政府及社會局，為獅友與民眾進行免費聽力檢測。

即日起需要助聽器的民眾，請前往元健門市：元健-桃園中壢店(中壢區元化路 1 之 5 號 1 樓)；元健-桃園經國店(桃園市桃園區春日路 87 號)。元健-桃園八德店(八德區中華路 271 號)進行聽損測試並領取。
活動截至 112 年 12 月 31 日，數量有限，送完為止。

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