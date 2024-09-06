惡劣「一手法」騙走6700元霸王餐　新加坡妹子狂點19道菜

▲新加坡一間餐廳，遇到客人偽造轉帳紀錄吃霸王餐的事件。（圖／翻攝自新明日報）

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開餐廳做生意，最怕遇到客人吃霸王餐。新加坡有一名正妹，日前到餐廳點了19道菜，吃了超過1個小時，隨後到櫃台結帳出示「轉帳紀錄」，沒想到竟是偽造的，業者發現後輾轉聯繫上她，這才願意乖乖付錢。

餐廳老闆娘梁小姐接受《新明日報》訪問，回憶8月30日下午5點半左右有一名20多歲的女子來用餐，一口氣點了雞翅膀、蘑菇湯、義大利麵、多杯飲料和多碗甜品等，總共19道菜，吃了1個半小時後，女子走到櫃檯掃了結帳的QR碼，幾分鐘後亮出手機螢幕上的轉帳紀錄給店員看，完成後立刻離開。

梁小姐透露，店員拿出餐廳手機，檢查是否有過帳紀錄，但一直更新，過了5分鐘還是沒有，於是趕快打給她，要她查看銀行戶頭，結果發現女子並沒有付272元2角（約6690元新台幣）這筆款項，當下趕緊報警，並將監視器畫面上傳到網路，希望其他店家提高警覺。

梁小姐無奈表示，經營餐廳3年，第一次遇到這樣的事情，「沒想到她會騙我們，畢竟我們有顧客真的會點那麼多道菜，所以也沒懷疑」。影片曝光後，有網友聲稱認為該名女子，不久她透過IG帳號順利和對方聯繫。

梁小姐指出，女子馬上打電話給她，直接道歉也坦承偽造轉帳收據，也才得知對方正經歷艱難時期，但最後將款項給付清，「我還滿同情她，她雖然是騙了我，可是我也想給她第2次機會」，因此她事後聯絡警方，表明不追究，要撤銷這個案子。

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