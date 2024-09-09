「大拜拜」開80桌　踢爆違法核銷

▲農田水利署署長蔡昇甫、行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧等人逐桌敬酒，宛如選舉餐會。



圖文／鏡週刊

農田水利署彰化管理處舉辦「慶祝水利節暨小組長聯席會議」席開80桌，同時宴請中央長官地方政客，自己人也來蹭酒飯，但花這一大筆錢，卻沒有依照公務機關作法，編列預算核銷，而是用「其他」項下的小組長經費，爆料者指出，其支出的預算科目不對！該處將3、4個科目的預算混在一起，目的就是要逃避監督。

本刊調查，水利會於2020年改制為公務機關，變成隸屬農業部的農田水利署，預算執行比照其他政府部門，不再靠土地租金、會員會費等收入，經費由政府全額補助，農業部將預算編在「特種非營利基金」下的作業基金，也就是農田水利署及轄下機關跟其他公務部門一樣，花錢須編列預算，依照科目執行。

爆料者約翰（化名）指出，農田水利署慶祝水利節，無可厚非，警政署、各縣市警察局也會舉辦警察節慶祝大會，但頂多發個便當、餐盒，或贈送與會者紀念品、小禮物，想要開流水席就必須編列預算，通過民意機關審查，政府單位倘若揮霍吃喝，一定會被民代修理。

▲農業部規定，小組長經費僅能用於小組辦公補助費、業務費等用途。（讀者提供）

約翰透露，農田水利署改制後，第一任農業部長陳吉仲對作業基金管控比較嚴格，加上新冠肺炎疫情肆虐，從2020年迄今，包括署本部及全國17個管理處，沒有人敢利用小組長會議辦「大拜拜」，沒想到新部長陳駿季才上台沒多久，陋習就死灰復燃。

本刊調查，這次大型聚餐一桌8,000元，光是餐費就花了64萬元，遊覽車支出16萬5,000元，加上舞台布置，總經費約83萬元。約翰指出，農田水利署彰化管理處雖然依照《政府採購法》公開招標，但預算科目不對！

▲彰化管理處內簽寫明，宴客動用「9198-其他」項目下的小組長經費。（讀者提供）

根據「作業基金採企業會計準則適用用途別科目」，小組長經費編列在「9198其他」項目，也就是說小組長開會可以用這筆經費，但席開80桌，包括宴請長官、鄉鎮首長、民意代表，連整個管理處上百名員工都來蹭飯蹭酒，就有混水摸魚、違反預算執行規定之嫌，審計單位若事先發現應予「拒簽」，若事後查出依法必須「剔除」。

約翰直言，慶祝水利節應該另外編列預算；宴請農業部長官、外界貴賓，應該要從「公共關係費」支出；招待自己管理處的員工，則得動支「2902員工慰勞費」才合法；管理處把3、4個科目預算混在一起，就是要逃避監督。

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