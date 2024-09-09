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「生活工場」又捲財務風暴　法院裁定追查帳目

股東認為生活工場帳目不清一狀告上法院，士林地方法院今年5月裁定選派會計師查帳。（本刊資料照）

▲股東認為生活工場帳目不清一狀告上法院，士林地方法院今年5月裁定選派會計師查帳。

圖文／鏡週刊

知名家居品牌「生活工場」先前遭多家廠商指控，自今年1月起接手經營空軍服裝供售站後，接連積欠數家廠商貨款，積欠金額超過上千萬，還因此吃上官司，現又再爆帳目不清，還有合作的韓資股東指控「生活工場」捲入關係人交易風波，質疑資金用途遭濫用。

據了解，2016年10月，韓國公司EastBridge Asian Mid-Market Opportunity Fund與生活工場簽署認股協議，韓方以2億元認購540萬股甲種特別股，占公司股權比例37.5%。根據協議，韓方資金僅可用於研究、採購模式變革、行銷、商店裝修、營運資金及經董事會核准的其他用途，然而，股東卻發現資金用途遭濫用。

股東指出，生活工場違反協議，借貸5,394萬資金給母公司育冠企業，且未經董事會同意。法院認為，此舉不尋常，因為此筆資金占當時生活工場資本額的1/3，而生活工場淨值僅4,977萬，引發股東質疑金流。

此外，韓資入股後，生活工場與母公司育冠企業的2016年交易額也從209萬急升至2,390萬，累積至前年交易金額竟高達9,221萬元，明顯超出正常交易範疇。法院認為，生活工場100%持股的子公司廣九物流，韓資入股後，對於生活工場的物流費用驟增，造成公司費用率大幅上升，影響公司淨利。且廣九物流同樣向育冠企業貸款1,834萬，亦為關係人交易。

法官指出，母公司育冠企業自切割生活工場後已失去出售商品的能力，但生活工場依然在總淨值下滑情況下，將韓方提供的資金大量以借貸與購貨的方式流向明顯已無償還能力的育冠企業。加上雙方的還款條件不明且未經董事會授權，令人懷疑其交易正當性，法院認為得應韓方的要求，指派檢察人查帳。

此外，法院也指出育冠公司與「生活工場」皆是由王慶輝擔任董事長，董事林來順、楊俊德、辜國昌同為育冠公司董事，育冠公司為「生活工場」的母公司，育冠公司與「生活工場」間借款及經銷交易，已違反公司章程第17條之1第1項第10款規定。


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