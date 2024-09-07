國際獅子會300E-1區糖尿病防治講座　提早認識新式預防醫學

▲國際獅子會300E-1區於華南高商禮堂舉辦糖尿病防治教宣導講座，吸引不少民眾到場聆聽 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

有鑒於全世界糖尿病患者比率年增，國際獅子會300E-1區由糖尿病防治教育及行動委員會主席黃湘瓴及團隊策動下，9月7日於華南高商活動中心舉辦「享受人生!健康人生!人生變彩色!」健康講座及義診，鼓勵民眾對於糖尿病病症多點認識且知道如何預防。

▲ 國際獅子會300E-1區糖尿病防治教育講座吸引不少民眾到場 。（圖／記者翁伊森攝）

國際獅子會 300E1 區曾澎英總監、 首席顧問陳坤茂前總監，嘉義市衛生局莊美如副局長及華南商業舉校劉美君教務主任、嘉義市議會傅大偉及孫貫志議員，宣信里陳冠名里長等個人及團隊與會。

▲ 國際獅子會300E-1區由糖尿病防治教育及行動委員會主席黃湘瓴 。（圖／記者翁伊森攝）

黃湘瓴表示，國際獅子會為全球性志願服務性團體，一直重視社區服務，也由於糖尿病被認列為全球性的疾病，國際獅子會國際總會已將糖尿病防治列為獅子會的全球志業現代科技醫學的日新月異，而自己因感念總監曾澎英的任務付予，接任E1區的糖尿病防治教育及行動委員會主席一職，因此藉由宣導新式的糖尿病醫學，希望藉由先進的醫療方式來幫助需要治療的民眾；或以現代科技醫學來減緩糖尿病患者增加的速度。

▲ 國際獅子會300E-1區各友會群策群力提供贈品鼓勵民眾參與糖尿病防治教育講座 。（圖／記者翁伊森攝）

黃湘瓴表示，現場提供至少500位檢測名額，藉由醫師團隊提供非侵入性醫療檢測，讓民眾對糖尿病症狀有多點認識與選擇，現場更有各友會提供精美摸彩品鼓勵民眾參與健康宣導及檢查。