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「台灣第一特務」當共諜　軍情局退役上校否認叛國判囚1年6月

▲▼軍情局退役上校張超然涉共諜案，遭聲押禁見獲准。（圖／記者劉昌松攝）

▲軍情局退役上校張超然（中）涉共諜案，一審被台北地院判刑1年6月。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

自稱「台灣第一特務」的軍情局退役上校張超然，被控2013年起，為對岸國安官員在台吸收退役軍官，蒐集我方情報人員個資等機密訊息，涉犯《國家情報工作法》等罪嫌，張不認罪，堅稱若叛國「寧願被槍斃」，台北地院審結，今（6日）依為大陸地區行政機構發展組織罪，判張1年6月徒刑。

同案被起訴的共犯中，退役上校周天慈被判刑1年2月，退役少將岳志忠被依為大陸地區行政機構發展組織未遂罪判刑10月，被指涉嫌洩密的王姓退役上校，因證據不足獲判無罪，全案可上訴。

檢方起訴指稱，月領退休俸10多萬元的張超然，在退伍出境管制時效期滿後，到中國海南島投資栽種檳榔等經濟作物，頻繁往返海南與對岸廣東等地，接觸廣東省國安廳官員「韋先生」等人，涉被吸收成共諜。

▲▼軍情局驚爆共諜滲透！退役少將岳志忠。（圖／記者劉昌松攝）

▲軍情局退役少將岳志忠涉共諜案，一審被台北地院判刑10月。（資料照／記者劉昌松攝）

檢方指控，張超然利用固定回台參加軍情局退役人員聚餐機會，替對岸物色可拉攏對象，2013年起，陸續吸收周天慈、任內負責敵後情報工作的岳志忠，涉分頭蒐集我方敵後情報人員個資等機密資訊，3人曾一同到澳門面見「韋先生」，核對周、岳的軍職經歷與承辦業務。

岳志忠獲贈港幣6000元，用來買名牌包回台，之後單獨或偕妻子到對岸多次，並提供機票食宿招待，涉積極安排其他退役軍官赴陸接受對岸國安官員招待、企圖套取軍情機密，但被接觸的退役軍官都拒絕誘惑。

張超然另於2016年8月安排王姓退役上校到對岸探親，剛到廣州機場，王男就被對岸國安人員帶走，張趕緊向廣東國安廳求助放人，王男被指涉洩露軍情局同學任職經歷、背景等資料脫身，還獲贈茶葉、人民幣與手機等禮物。

▲▼軍情局退役上校周天慈涉共諜案，15萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲軍情局退役上校周天慈涉共諜案，一審被台北地院判刑1年2月。（資料照／記者劉昌松攝）

檢調2020年10月20日偵辦本件共諜案，張超然被搜索約談到案，對媒體激動大罵檢調「放他的屁咧，吸收！我是國家派去大陸去工作的，我是赫赫有名的一個大特務。」並說：「我是台灣第一個特務！六四天安門的時候，就我一個在大陸！」

張超然在檢方偵辦期間，被羈押禁見4個月後起訴，2021年2月20日移審北院交保30萬元，並限制住居與限制出境、出海。本案審理不公開旁聽，張出庭受訪自稱被周天慈與王男的應訊筆錄所害，他絕非共諜，絕沒洩露情報出賣國家利益，不然他「寧願被槍斃」。

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