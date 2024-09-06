起底囂張賓士男！當街「斧頭劈騎士」嗆：你告我啊　警方出手了

記者邱中岳／台北報導

北市中正區金山南路一段，在5日上午10時許，發生1起行車糾紛，1名騎士閃避突然竄出的賓士轎車，接著瞄了賓士駕駛一眼，但是在停等紅綠燈時，駕駛卻拿著斧頭下車與騎士理論，甚至拿斧頭朝騎士安全帽敲擊，事後機車騎士報警處理，警方也調閱監視器追人。



▲左姓駕駛不滿被瞄一眼，持斧頭理論，還朝騎士安全帽劈砍。(圖／民眾提供）

警方調查，24歲的龔姓男子，在5日上午10時許，載著莊姓女子騎車行經北市中正區金山南路一段，但是卻遇到28歲開著賓士轎車的左姓駕駛，原本將車往路邊移動又突然切出車道，導致龔姓騎士為了閃躲多看了左姓駕駛一眼。

但是左姓駕駛心生不滿，在停等紅綠燈時，突然拿著斧頭下車，並朝龔姓男子理論，雙方爆發爭執，左姓男子先嗆「叭X小」，騎士回嗆現在是怎樣，左直接拿著斧頭朝安全帽連劈3下，又要對方不要錄，最後撂下一句「我叫左XX，可以告我啦，X你娘」。

警方指出，事後獲報到場發現左姓男子已經離開，騎士以及後座乘客沒有受傷，只是因為過度驚嚇身體不適，最後自行就醫後前往派出所提告，警方依照規定受理毀損、恐嚇罪嫌，目前警方已通知左姓駕駛到案說明。

據悉，左姓男子在2019年曾經以四海幫海巨堂大哥自稱，在文山區涉嫌吸收未成年幫眾，且涉及詐賭、仙人跳，以同夥女子遭性騷擾為由，涉及毆打、用菸頭燙被害人，逼其交付20萬元。