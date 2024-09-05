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教育部推「高中AI多元選修」23校參加　年底試辦國中小菁英爭霸戰

▲▼教育部推出6大政策，ㄒ希望AI教育往中小學紮根。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部推出6大政策，希望AI教育往中小學紮根。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

因應AI時代來臨，教育部今（5日）宣布AI教育往下紮根，除推動「高中AI多元選修課程」，提供城鄉學生均等AI學習機會，並辦理「國中小AI菁英爭霸戰」等6項政策，今年底先試辦AI菁英比賽，讓學生從小接觸學習AI模型，並獲得均等學習機會，藉此在數位學習與AI教育能持續領先亞洲。

AI（人工智慧）帶動科技快速發展，教育部因應AI時代需求，繼宣布台大等25校組成「AI聯盟」，開設人工智慧課程，今天由教育次長葉丙成等人，宣布將AI教育往中小學延伸，並提出「高中AI多元選修課程」、辦理「國中小AI菁英爭霸戰」、發布「中小學數位教學指引3.0」等政策。

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葉丙成指出，教育部委託台師大與台大共同規劃「高中AI多元選修課程」，這是第一門具有指標性、全國性的高中多元選修課，內容涵蓋「AI與生活議題進密結合」、「理解並應用AI基礎概念」及「實做簡單的AI模型」，由高中職與大學教師協作，透過線上同步課程與學生學習成果認證，並提供城鄉學生均等AI學習機會，目前有23校參加。

除了「高中AI多元選修課程」外，葉丙成表示，教育部將在國中小推廣與普及AI教育，故委託成大在今年底試辦「國中小AI菁英爭霸戰」，預計明年擴大規模舉辦全國賽，甚至未來成為國際型比賽，希望讓學生從小接觸並學習AI模型，透過AI實作方式，解決真實世界的問題，讓所有想學習AI的中小學生，都能獲得均等的學習機會。

▲▼教育部推出6大政策，ㄒ希望AI教育往中小學紮根。（圖／記者許敏溶攝）

▲葉丙成表示，今年底將試辦「國中小AI菁英爭霸戰」，讓學生從小接觸並學習AI模型。（圖／記者許敏溶攝）

此外，教育部為接軌國際趨勢，去年發布「中小學數位教學指引2.0」，日前再度發布「中小學數位教學指引3.0」。教育部說明，「中小學數位教學指引3.0」轉化適合本國師生所需的素養內涵，納入AI使用風險及應用生成式AI進行教學的時機、方式與衍生課題的探究，是一本中小學教師增能與實施數位教學的重要參考。教育部進一步在今年的聯合國數位學習周發布「中小學數位教學指引3.0英譯精華版」，期盼數位教育領域接軌國際與推廣落地實踐。

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