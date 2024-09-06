快訊／賀軍翔沒事了！　女荷官控性侵「查無DNA」獲不起訴

▲賀軍翔因涉嫌性侵案到北檢出庭後，雙手合十離開。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人賀軍翔日前遭一名女荷官指控，涉嫌在招待所內，趁著酒意親近並以手指侵犯，涉嫌妨害性自主等罪嫌，台北地檢署傳喚賀軍翔以及相關在場人士後，認為證人所看到的兩人互動，與女荷官的說法不符，而相關物證檢驗後，也沒有發現男性DNA，因查無積極事證，6日處分不起訴賀軍翔。

據了解，賀軍翔是在1月間與友人前往一處私人招待所聚會時，透過介紹認識在賭場擔任荷官的女子，這名女荷官事後到台北市警松山分局報案，指控賀軍翔對她「毛手毛腳」，提出妨害性自主等告訴，警方通知賀軍翔等人到案說明後，將案件移送台北地檢署偵辦。據傳被害女子是一名酒店紅牌，也有一說是德州撲克場所的女荷官，因雙方糾紛談不攏才爆出。

檢警為釐清賀軍翔與提告女子的認識經過，以及雙方後續聯繫情形，在5月24日兵分2路，搜索賀及友人的住處，查扣保全相關手機等證物，經媒體大幅報導後，賀軍翔透過律師發出聲明強調，「並未與任何第三人有任何踰矩行為，請媒體朋友不要再散布不實報導，虛耗社會資源。」

全案因為證人證述沒看到賀軍翔與女荷官有肢體接觸，女荷官的指控與證人之證述顯有歧異，經搜索復查無相關監視影畫面可佐證，又檢視賀軍翔手機與當晚在場友人的對話紀錄，賀軍翔當晚確實醉倒在招待所內，對話內容及語氣無異常，被告顯然對於本案情節毫無所認知；再相關物證經檢驗尚未檢出男性Ｙ染色體DNA-STR型別，本案尚無積極證據可認賀軍翔涉犯妨害性自主罪嫌。