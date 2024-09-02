前男友未戴套硬上害墮胎慘休學　她控「嬰靈纏身20年」結局曝

▲女子指控前男友未戴套硬上害慘她墮胎休學還被嬰靈纏身。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

「小柔」指控20年遭前男友「大雄」未戴套硬上讓她懷孕，墮胎導致休學，嬰靈纏身，為此還去收驚，一狀告上法院提出民事求償，法官審理，依據事後2人出遊、共同參加攝影活動及家人婚事，女子還面掛笑容合照、甚至於房間笑著微露身體拍照，交往6年後兩人分手也與強制性交無關，認為女方提出的證據不足，判大雄無罪，駁回民事賠償。

依據判決書內容指出，小柔20年前就學期間與大雄交往，2004年間她正在發燒，大雄卻要硬上，要求他戴套卻反以「會影響快感」遭到拒絕。後來發現月經異常，到醫院求診，才知道懷孕已經6周，後來決定墮胎辦休學。

大雄辯稱，他與小柔自2002年間至2008年間交往，也知道對方懷孕墮，否認他有涉及性侵等犯行，「當時性行為，她沒有說不願意，沒有推開我，也沒有抵抗，也向她道歉是因為讓她懷孕墮胎」。

法官審理，2人案發後仍繼續交往長達3、4年，分手原因，並非因小柔違反意願強制性交，雙方交往期間達約6年，曾有合意性行為，且於案發後仍持續交往多年，兩人還曾共同出遊、共同參與攝影活動及家人婚事，照片上面帶笑容、甚至於房間笑著微露身體拍照。

法官指出，檢察官雖提出2人分手後的對話，小柔指責大雄，因為墮胎一事，讓她遭遇身心靈創傷，還讓她自己開車回家，為此還與媽媽吵架，被媽媽羞辱稱脾氣太差才會沒男人要，但並未提到被告是違反其意願為性行為之事。

另外從2人臉書對話記錄中，小柔曾向大雄表示「你還記得收驚那次嗎」、「這種事只會影響女生」、「對什麼道歉」、「你不顧我正在發燒身體不舒服，硬上得逞，很噁心的滿足自己變態心理只為了洩慾，還有不願意帶保險套讓我懷孕…等等」。

▲女子指控前男友未戴套硬上害慘她墮胎休學還被嬰靈纏身。（示意圖／取自Pixabay）

大雄對小柔說「『如果』以前有做什麼事讓你不適再次誠心跟您道歉」、「我從沒想過分手後在你心中我是這樣的人」，難認被告當時小柔道歉及未明示否認、反駁性侵之指控，就是承認強制性交，其否認犯行所為之辯解，尚非全不可採。從2人臉書對話紀錄，亦難認能足夠補強佐證性侵。

法官認為，小柔提告本案相距案發時間復長達19年餘之久，可見兩人關係非一朝一夕，交往牽扯多年，事後分手，因彼此個性、意見、價值、金錢觀、待人處事態度、利害關係等各種原因不合都有可能，難認被告涉犯刑法第221條第1項強制性交罪嫌等語。

法官審酌，對於小柔指證，尚乏相當、適切的補強證據足以認定大雄強制性侵，檢察官所舉證據，尚無從說服大雄強制性交犯嫌行為，認為證據不足，判大雄無罪，提出的民事求償也一併駁回。