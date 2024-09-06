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社會 社會焦點 保障人權

脫序Coser ！　跟好友撕破臉竟告詐欺鎖帳戶

20歲的W姓男子被控與友人創業Vtuber失敗後，竟怒告友人詐欺，惡意凍結對方名下所有帳戶。（圖／當事人提供）

▲20歲的W姓男子被控與友人創業Vtuber失敗後，竟怒告友人詐欺，惡意凍結對方名下所有帳戶。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

與朋友絕交就告人詐欺？本刊日前接獲投訴，一名年約20歲、在Coser界小有名氣的W姓男子，透過朋友認識一名S姓女子後，雙方決心合作創業製作Vtuber（虛擬實況主），事後卻因故撕破臉，W男遂利用先前轉薪水至S女帳戶的紀錄，控告S女詐欺，將其所有帳戶凍結，更疑似情緒失控，多次前往派出所持刀揚言要自殺，最終被警方強制送醫。

S姓女子向本刊投訴指出，自己在一次友人的聚會上認識年僅20歲的W姓男子，W男自稱是AI工程師，由於S女也正好在學習AI繪圖，雙方一拍即合。聚會結束後，W男也向S女詢問是否有意願一起與他創業，投入Vtuber行列，並委託S女進行美術繪製。

W男被控曾多次持刀進入派出所揚言自殘，被警方強制送醫。（圖／當事人提供）

▲W男被控曾多次持刀進入派出所揚言自殘，被警方強制送醫。

S女幾經考慮，雙方談妥第一個月由W男支付S女1萬元的薪資，隔月再增加為2萬元，S女欣然答應後，也立即著手進行美術風格測試與合約撰寫等工作。不過雙方在開會過程中，W對於工作內容避而不談，只是不斷在講述自己的故事，闡述自己對於生理性別的不認同，S女見狀也只好在安撫W男的同時，不斷勸說W男以公事為重。

W男之後在開會時暢談自己私事的情形仍未改善，但S女仍交付給W男一張繪圖與擬定工作合約，W男卻未依約支付S女1萬元的薪水，僅給予S女5000元，並表示後續的4000元款項將再補給她。S女控訴，W男硬生生扣下1000元是因2人有一次去塔羅算命，W男問她要不要一起算，她答應後卻在事後無預警被W男要求給付1000元的費用，只好無奈乖乖付錢，然而至今也沒拿到W男應補給她的4000元。

有知情人士爆料指出，W男只要與友人撕破臉，就會前往警局提告友人詐欺與妨害名譽。（圖／當事人提供）

▲有知情人士爆料指出，W男只要與友人撕破臉，就會前往警局提告友人詐欺與妨害名譽。

孰料事後雙方因工作理念不合撕破臉，S女決心退出，W男詢問「還能繼續當朋友嗎？」遭到S女已讀不回，W男竟在幾日後拿著S女的帳戶前往派出所提告S女「詐欺」與「妨害名譽」，一口氣將S女名下所有帳戶全面凍結，讓S女當場傻眼。

W男的脫序行為不只如此，W男在控告S女詐欺後，還持刀前往派出所，在值班台揚言要自殺，當場遭到警方制止後強行送醫，他也曾在家說要自殺，警方獲報到場緊急將其強制送醫，是當地派出所的頭痛人物之一。

對此，有資深員警也表示，只要遇到類似案例，除對員警人身安全造成莫大影響外，更頭痛的是這類個案，就算在第一時間將個案保護管束，後續通知家屬到場接回，或向衛生單位通報強制送醫，常常等到家屬或衛生單位到場時，個案已平復情緒，被衛生單位評估為無自傷傷人之虞而拒絕送醫，等到家屬後續將個案領回時，個案情緒容易再度失控，因此常會沒過多久後又再接到報案，如此不斷周而復始，進而成為地方上的未爆彈，讓他們相當無奈。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

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