純！100%真蔬果　波蜜一日蔬果汁堅持無添加

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健康飲食當道，「天天5蔬果」不只是口號，快來身體力行常保活力滿點吧！波蜜一日蔬果汁堅持無添加砂糖、色素、防腐劑，每一瓶都是100%綜合原汁，多種口味組合，每天喝也不膩，波蜜近日更與知名連鎖餐酒館「放感情」異業合作，研發創意的特製套餐，以波蜜入菜，帶給消費者前所未有的用餐體驗。

▲波蜜果菜汁及一日蔬果作為料理基底，成就了波蜜套餐。

以往單喝百分百果汁總覺得太甜，蔬菜汁又怕菜味太重，波蜜「一日蔬果」的完美比例，能均衡呈現蔬果汁好喝的滋味。常賣款的「一日蔬果」有100%綠色蔬果汁及紫色蔬果汁，綠色蔬果的內容物看包裝就一目了然，包括蘋果、鳳梨、檸檬、柳橙等超級水果，蔬菜有胡蘿蔔、芹菜、菠菜、綠花椰、包心菜等等；紫色蔬果汁則添加多種紫色蔬果，包括葡萄、蔓越莓、覆盆莓、紫蘿蔔等等，主打補充多酚花青素，天天都有好氣色。其他口味包裝如水蜜桃+蘋果蔬果或蘋果+柳橙蔬果，不喜歡蔬果混合的也有單純「一日水果」系列100%蘋果汁和葡萄汁可選擇。

也因為「一日蔬果」100%綜合原汁的特點，入菜更是毫無違和感，連鎖餐酒館「放感情」耗時2個月研發波蜜特製套餐，每道餐點從前菜、主餐、點心到飲料，都有不同層次的波蜜味道，令人驚艷不已，重點是吃餐的同時，也順便補足日常不足的蔬果，吃餐順便吃菜啦！

▲波蜜系列做成調酒，令人回味無窮。

▲藝人李唯楓對於「一日蔬果」做成甜點感到驚艷。