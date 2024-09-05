　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／網瘋傳「醬漬荔枝椿象卵」生態研究者倡食蟲　學者：別亂吃

▲「醬漬荔枝椿象卵」食譜在網路瘋傳。（圖／取自台灣昆蟲食同好會）

▲「醬漬荔枝椿象卵」食譜在網路瘋傳。（圖／取自台灣昆蟲食同好會）

記者楊惠琪／台北報導

林業及自然保育署嘉義分署之前舉辦環境教育課程，把油炸過的荔枝椿象變成創意料理當課程教材，引發譁然。最近社群平台更流傳「醬漬荔枝椿象卵」的食譜，吸引逾10萬網友點閱討論，PO文者是在中研院任職的生態研究人員，基於氣候變遷、糧食永續，因而倡議食用昆蟲的趨勢，強調沒有要大家跟風學料理。學者則提醒，部分昆蟲含有毒素，還是別亂吃。

在中研院任職的生態研究人員李宗宸，創辦臉書社團「台灣昆蟲食同好會」，在網路推廣食用昆蟲觀念，李宗宸將自行採集的荔枝椿象蟲卵進行「醬漬」，近日上網公開「醬漬荔枝椿象卵」食譜，彩色蟲卵放入醬油醃漬，畫面相當震撼，短短幾天就吸引逾10萬網友點閱。有網友說：「這真的能吃嗎？」、「擺盤一下，就不需要魚子醬了」、「看起來好像五彩球」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了醃漬荔枝椿象蟲卵，李宗宸之前也曾以西班牙料理手法，以橄欖油、蒜片、番茄等拌炒蟑螂，並公開食用心得，也曾掀起熱議。

李宗宸接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，因應氣候變遷、糧食永續等議題，食用昆蟲已成世界趨勢，在臉書發表食用昆蟲食譜與心得，會吸引網友獵奇，也可能會有人覺得戲謔，但文章往下滑，會提供知識性的文章，讓網友吸收到食用昆蟲的正確性概念。

李宗宸說，去年發現曬在外面的衣服被荔枝椿象產卵，因而首次嘗試食用「新鮮」荔枝椿象卵，發現沒什麼味道，覺得應該很適合採用「醬漬鮭魚卵」的作法來處理，他以醬油、清酒、糖等調味，將荔枝椿象蟲卵醃漬密封放置冰箱1年4個月，近日才想起拿出來食用，吃起來味道醬油味偏重，口感則有點偏硬到脆。至於荔枝椿象卵約綠豆般大小，產卵後顏色會由綠變紅。

▲「醬漬荔枝椿象卵」食譜在網路瘋傳。（圖／取自台灣昆蟲食同好會）

▲李宗宸在網路分享「醬漬荔枝椿象卵」食譜與食用心得。（圖／取自台灣昆蟲食同好會）

李宗宸指出，早在10多年前，聯合國糧食及農業組織（FAO）研究就指出，全球有超過1900種人類可食用的昆蟲，而昆蟲含有高蛋白質、生產繁殖快速、飼養消耗資源低，與人類少有共同病原，也不會有禽流感、豬瘟等問題，基於氣候變遷、節能減碳、資源與糧食永續的觀點，食用昆蟲是值得推廣的世界趨勢，歐美國家也開始進行商業化養殖，著手研發新穎性食品。

不過，李宗宸也強調，發文並沒有要大家跟風，只是為了倡議食用昆蟲觀念，而他食用過的蟑螂、荔枝椿象蟲卵都是經過自行繁殖或採集而來，風險性相對降低，但食用昆蟲仍有風險，只希望網友點閱獵奇的同時，也能吸收昆蟲食用的世界趨勢，進而關注地球永續與生態議題。

中興大學昆蟲系名譽教授唐立正表示，食用昆蟲一般多在非洲落後國家或糧食缺乏的地區，台灣食物來源充足，沒有吃蟲的必要，況且很多昆蟲體內都含有毒素，亂吃恐引發過敏反應，像是荔枝椿象體內毒素若噴到眼睛，會引發短暫失明，東南亞國家在食用時，會先丟到紹興酒內把毒素逼出，之後才會炸來吃，國情不同，建議台灣民眾還是別亂吃不瞭解的物種。

ET快訊
拒保？黃國昌：柯文哲會用「適當方法」讓所有人知道捍衛清白態度
吳子嘉預言「柯文哲100%被押」：沒押隨便柯粉怎樣
日本泡湯「1000女遭偷拍」！　針孔偽裝成石頭
快訊／黃國昌：無論裁定結果如何　柯文哲知道「司法追殺」不會停
柯文哲律師團增1人　聲押庭「下午2點正式召開」
快訊／柯文哲再開羈押庭！　民眾黨最新3點聲明
愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」留羅志祥　結怨內幕曝
快訊／摩羯升級強颱！外圍環流影響南部有雨　最新路徑曝
吳怡萱「8年前訐譙柯文哲」：真他X的！　貼文被翻出

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

癌婦撐病體辦畫展圓夢　門諾製成明信片分享大愛

吳子嘉喊「柯文哲100%被押」全因曾喊過1句話：沒押隨便柯粉怎樣

約U2看電影「妹子AA又被摸奶」怒了！全場傻：在賣身嗎

柯文哲自認「沒有犯罪嫌疑」！呂秋遠看懂高院裁定書搖頭了

想搬出婆家「但婆婆是公司主管」　她怕交惡！網建議：你別出頭

獨／網瘋傳「醬漬荔枝椿象卵」生態研究者倡食蟲　學者：別亂吃

快訊／颱風外圍環流影響「2地大雨特報」　防雷擊強風

曾罹肺腺癌！75歲林百里靠「1招抗癌」19年沒復發　

快訊／摩羯升級強颱！外圍環流影響南部有雨　最新路徑曝

佛光大學校長何卓飛請辭！坦承違反法規「為短報缺額負責」

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

無保請回被撤！5日重開羈押庭　柯文哲：積極介入？法庭上講

柯文哲無保請回高院發回更裁　撤銷理由曝：「不知情」仍要查

KTV唱一半「女鬼衝出螢幕」　劉在錫.DinDin嚇到倒地XD

7年前畫面曝光！　吳怡萱問柯京華城容積率

癌婦撐病體辦畫展圓夢　門諾製成明信片分享大愛

吳子嘉喊「柯文哲100%被押」全因曾喊過1句話：沒押隨便柯粉怎樣

約U2看電影「妹子AA又被摸奶」怒了！全場傻：在賣身嗎

柯文哲自認「沒有犯罪嫌疑」！呂秋遠看懂高院裁定書搖頭了

想搬出婆家「但婆婆是公司主管」　她怕交惡！網建議：你別出頭

獨／網瘋傳「醬漬荔枝椿象卵」生態研究者倡食蟲　學者：別亂吃

快訊／颱風外圍環流影響「2地大雨特報」　防雷擊強風

曾罹肺腺癌！75歲林百里靠「1招抗癌」19年沒復發　

快訊／摩羯升級強颱！外圍環流影響南部有雨　最新路徑曝

佛光大學校長何卓飛請辭！坦承違反法規「為短報缺額負責」

癌婦撐病體辦畫展圓夢　門諾製成明信片分享大愛

雲林工廠變軍火庫！搜出拐杖槍、鋼筆槍　鐵工師傅收押禁見

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

【廣編】大學眼鏡與HOYA首發多焦點認證　台灣老花眼鏡驗配全新變革

孫女想看貓　阿嬤從門口抱來「乳牛阿甘」還跟鏡頭揮手掰掰

拒保？黃國昌：柯文哲會用「最適當方法」　讓所有人知道捍衛清白態度

楊恩爆料布萊恩反感林書豪　提格同意並曝光原因

【廣編】驚！連韓國人都讚嘆的台灣「精品牛肉麵」

星巴克9／5起「全品項第二杯半價」　85度C周末多多系列第二杯10元

妖股橫行！港股公司單日暴跌98.4%　謝金河：上演「水花消失術」

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

生活熱門新聞

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

小行星墜地　鹿林天文台拍下發光瞬間

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

又有熱帶低壓「成颱機率曝」　明起雨變多全台濕答答

小行星將墜入菲律賓　台灣有望看見火球

下周可能有颱風！　最新預測曝

快訊／摩羯升級強颱！外圍環流影響南部有雨　最新路徑曝

台北市發錢！嗶一下「1500元直接入帳」　本周最後期限

撞人破皮要賠1萬　全場勸快同意

全家正式引進「不沾手神物」　網嗨喊：這要得諾貝爾獎

月老生日要到了　3星座瘋狂被追

摩羯「睜大眼」挑戰今年最強颱　鄭明典貼1圖示警

上班到一半被裁員！理由竟是「侵占贈品」...網喊告

更多熱門

相關新聞

黑松教育基金會　為孩子打造環境教育的日常

黑松教育基金會　為孩子打造環境教育的日常

黑松教育基金會長期陪伴學校推動環境特色教育，至今逾60所小學、超過四萬六千名師生參與。黑松教育基金會執行長盧功偉22日受邀至「永續城鄉論壇-地方再進化」，與桃園市政府教育局等相關單位人士，共同針對永續教育進行精采對談交流。

奇美醫院設計健康生活體驗營掀起台灣企業健康新風潮

奇美醫院設計健康生活體驗營掀起台灣企業健康新風潮

海巡署聯手台中港務分公司　推廣海洋教育

海巡署聯手台中港務分公司　推廣海洋教育

虎尾科大桌遊「永續擇學家」　 融入小學氣候變遷教育

虎尾科大桌遊「永續擇學家」　 融入小學氣候變遷教育

額滿國小不敵少子化「面臨減班」　家長幫忙招生：盼留住好師資

額滿國小不敵少子化「面臨減班」　家長幫忙招生：盼留住好師資

關鍵字：

環境教育昆蟲食材食譜分享食用昆蟲風潮

讀者迴響

熱門新聞

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

小行星墜地　鹿林天文台拍下發光瞬間

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂

丈夫外遇「5偷情片」遭錄　她看畫面崩潰：是我媽

賈永婕憑什麼能當101董座？網紅揭「超狂背景」服了

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

蹦闆開價8位數「邀館長對戰金鋼刀」！

冷氣連開2個月都不關！　電費金額超乎預期

柯文哲第二次羈押庭　他預言結局「改交保」

又有熱帶低壓「成颱機率曝」　明起雨變多全台濕答答

比糖還毒！醫警告「1類油品」　害人罹癌、失智

更多

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面