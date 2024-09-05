獨／網瘋傳「醬漬荔枝椿象卵」生態研究者倡食蟲　學者：別亂吃

▲「醬漬荔枝椿象卵」食譜在網路瘋傳。（圖／取自台灣昆蟲食同好會）

記者楊惠琪／台北報導

林業及自然保育署嘉義分署之前舉辦環境教育課程，把油炸過的荔枝椿象變成創意料理當課程教材，引發譁然。最近社群平台更流傳「醬漬荔枝椿象卵」的食譜，吸引逾10萬網友點閱討論，PO文者是在中研院任職的生態研究人員，基於氣候變遷、糧食永續，因而倡議食用昆蟲的趨勢，強調沒有要大家跟風學料理。學者則提醒，部分昆蟲含有毒素，還是別亂吃。

在中研院任職的生態研究人員李宗宸，創辦臉書社團「台灣昆蟲食同好會」，在網路推廣食用昆蟲觀念，李宗宸將自行採集的荔枝椿象蟲卵進行「醬漬」，近日上網公開「醬漬荔枝椿象卵」食譜，彩色蟲卵放入醬油醃漬，畫面相當震撼，短短幾天就吸引逾10萬網友點閱。有網友說：「這真的能吃嗎？」、「擺盤一下，就不需要魚子醬了」、「看起來好像五彩球」。

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除了醃漬荔枝椿象蟲卵，李宗宸之前也曾以西班牙料理手法，以橄欖油、蒜片、番茄等拌炒蟑螂，並公開食用心得，也曾掀起熱議。

李宗宸接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，因應氣候變遷、糧食永續等議題，食用昆蟲已成世界趨勢，在臉書發表食用昆蟲食譜與心得，會吸引網友獵奇，也可能會有人覺得戲謔，但文章往下滑，會提供知識性的文章，讓網友吸收到食用昆蟲的正確性概念。

李宗宸說，去年發現曬在外面的衣服被荔枝椿象產卵，因而首次嘗試食用「新鮮」荔枝椿象卵，發現沒什麼味道，覺得應該很適合採用「醬漬鮭魚卵」的作法來處理，他以醬油、清酒、糖等調味，將荔枝椿象蟲卵醃漬密封放置冰箱1年4個月，近日才想起拿出來食用，吃起來味道醬油味偏重，口感則有點偏硬到脆。至於荔枝椿象卵約綠豆般大小，產卵後顏色會由綠變紅。





▲李宗宸在網路分享「醬漬荔枝椿象卵」食譜與食用心得。（圖／取自台灣昆蟲食同好會）

李宗宸指出，早在10多年前，聯合國糧食及農業組織（FAO）研究就指出，全球有超過1900種人類可食用的昆蟲，而昆蟲含有高蛋白質、生產繁殖快速、飼養消耗資源低，與人類少有共同病原，也不會有禽流感、豬瘟等問題，基於氣候變遷、節能減碳、資源與糧食永續的觀點，食用昆蟲是值得推廣的世界趨勢，歐美國家也開始進行商業化養殖，著手研發新穎性食品。

不過，李宗宸也強調，發文並沒有要大家跟風，只是為了倡議食用昆蟲觀念，而他食用過的蟑螂、荔枝椿象蟲卵都是經過自行繁殖或採集而來，風險性相對降低，但食用昆蟲仍有風險，只希望網友點閱獵奇的同時，也能吸收昆蟲食用的世界趨勢，進而關注地球永續與生態議題。

中興大學昆蟲系名譽教授唐立正表示，食用昆蟲一般多在非洲落後國家或糧食缺乏的地區，台灣食物來源充足，沒有吃蟲的必要，況且很多昆蟲體內都含有毒素，亂吃恐引發過敏反應，像是荔枝椿象體內毒素若噴到眼睛，會引發短暫失明，東南亞國家在食用時，會先丟到紹興酒內把毒素逼出，之後才會炸來吃，國情不同，建議台灣民眾還是別亂吃不瞭解的物種。