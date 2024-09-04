印尼在雅加達、峇里島發現多起「M痘疑似病例」　官方緊急檢驗中

▲印尼政府在雅加達、峇里島等地發現多起M痘的疑似病例。（圖／路透）

文／中央社

印尼衛生部表示，雅加達、日惹和峇里島等地出現多起M痘（Mpox）疑似病例，當局正在檢測中。印尼目前M痘確診病例並未增加，仍維持88例。

印尼「羅盤報」（Kompas）報導，印尼衛生部官員席蒂（Siti Nadia Tarmizi）昨天指出，正檢測多名疑似病例患者，其中3起疑似病例是在雅加達的蘇卡諾-哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）入境處發現。

她表示：「昨天有5起疑似病例，前幾天則有10起疑似病例。目前仍有7起病例仍在檢測中，其他病例經檢測結果為陰性。」

席蒂說，疑似病例主要分布在雅加達、日惹、峇里島和加里曼丹（Kalimantan）。她指出，印尼尚未出現傳播速度更快的M痘新變種Ib型病毒。

席蒂說，目前印尼M痘確診病例仍維持在88例。她表示：「印尼的M痘病例數沒有增加。截至目前，我們還沒有像剛果民主共和國出現的Ib型M痘病例。」

為防範M痘疫情，印尼政府8月底開始要求所有入境旅客填寫健康資訊表，藉此加強監控，防止M痘疫情傳入。

印尼衛生部表示，入境民眾需填寫SATUSEHAT Health Pass（SSHP）健康聲明。此措施適用於印尼和外國公民。