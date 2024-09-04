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委內瑞拉發逮捕令「抓反對派總統候選人」　多國撻伐

▲▼ 委內瑞拉反對派候選人龔薩雷斯（Gonzalez Urrutia，左）。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉反對派候選人龔薩雷斯（Gonzalez Urrutia，左）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社卡拉卡斯3日綜合外電報導

委內瑞拉當局對反對派候選人龔薩雷茲發出逮捕令，美國、歐洲聯盟和9個拉丁美洲國家今天拒絕並譴責這項逮捕令。

龔薩雷茲（Gonzalez Urrutia）聲稱在7月總統大選中獲勝。檢察官辦公室昨天表示，法院因相關反對派堅稱總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其盟友竊取選舉結果的「嚴重罪行」，已批准對龔薩雷茲的逮捕令。

龔薩雷茲在7月28日選後不久就躲起來。檢方對反對派調查中，對龔薩雷茲已發出3張傳票，但他都不出面。

負責拉丁美洲事務的美國高階外交官尼科爾斯（Brian Nichols）在社群平台X寫道：「馬杜洛不承認自己敗選，也不準備和平移轉政權，反而下令逮捕壓倒性勝選的民主領導人。」

尼科爾斯說：「我們與愈來愈多的國際夥伴，共同譴責這項不當的逮捕令。」

歐盟外交事務負責人波瑞爾（Josep Borrell）也在X上寫道：「我斷然拒絕這項逮捕令。」

一項由厄瓜多外交部發布的聯合聲明指出，阿根廷、哥斯大黎加、厄瓜多、瓜地馬拉、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、多明尼加共和國與烏拉圭都表示，他們「明確且斷然拒絕此一逮捕令」。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）

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