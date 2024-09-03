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大陸 大陸焦點 特派現場

男大生遊大馬弄丟iPhone！　查定位驚見「手機比他早回國」

陸學生遊新馬iPhone遺失！　意外驚見手機比他早回國

▲ 一名中國男大生，到新馬旅遊時弄丟手機，回中國後竟發現手機已經在國內，且就在距離他80公里的購物中心內。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

中國溫州一名21歲男學生，日前跟2名同學與教授一同到新加坡與馬來西亞旅遊，卻在旅遊過程中，不慎將自己的iPhone 15 Pro手機弄丟。沒想到，他回到中國後，竟發現手機定位在距離他學校僅80公里的一個購物中心，立刻報警與警方一同前往定位處，最終成功將自己的手機取回。

根據新加坡《聯合早報》報導，中國溫州肯恩大學一名21歲男學生曾鈺淞，日前與新加坡籍教授和另外2名同學，一同到新加坡與馬來西亞旅遊。沒想到，一群人在馬來西亞旅遊過程中，曾鈺淞意外將自己的手機遺留在計程車上，因為他的身份證和學生證也夾在手機殼內，因此讓他相當著急。

後續曾鈺淞一群人找到該名計程車司機，但上車找尋手機時，卻發現手機已經不見。之後曾鈺淞便嘗試利用手機定位系統尋找，卻發現手機已經關機，一群人到了新加坡後，曾鈺淞在此打開定位尋找，發現遺失的手機時開時關，懷疑是有人拿走手機，因為解鎖不了密碼，才立刻關機避免被定位。

最後因為找不到手機，曾鈺淞和同學們只能按照原訂計畫返回中國。沒想到，他們在香港轉機時，意外發現手機定位，出現在離他們學校約80公里的一個購物中心。

曾鈺淞返回中國後，立刻將此事通報給公安，並在公安的陪同下，一同前往手機定位處，才發現是一家二手手機店。後來經過公安了解，店員表示該手機是一對夫妻在馬來西亞旅遊時拾獲，夫妻倆在撿到手機的地方等待10幾分鐘後，因為都沒有失主認領，於是便將手機帶回中國。

不過曾鈺淞這對夫妻的說法感到相當懷疑，他指出「我丟失了手機後第一時間趕回下車地點時，現場連一個人影都不見」，且手機殼內的學生證清楚寫著溫州肯恩大學，其實距離不遠，要歸還不會很難。

不過曾鈺淞也表示，「手機弄丟後跨越幾個國家，最終回到它原來的地方，整個失而復得的過程相當曲折，讓人難以置信，如今只能告訴自己以後出門要把隨身物品保管好」。

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