天天被蹭順風車！他硬起來拒載　女同事竟飆罵：X子，你不得好死

▲有些人會把別人的好意順道載回家，當成理所當然。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

不少人開車會順便載同事，但也不是理所當然。一名網友就抱怨表示，女同事天天要坐他的車，要他載她回家，不載居然還罵他「X子」、「不得好死」，讓他相當傻眼。

原PO抱怨，受不了女同事了，天天非得要坐他的車回家，覺得理所當然一樣，自己也沒有得到什麼好處，「把我當成司機了？我實在受不了了，前幾天我拒絕了，居然被罵了，幸好拒絕了這種人，現在在上班的地方，看見對方就是陌生人了，她以後也蹭不到我的車了。」

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檢視對話訊息，女同事傳訊，「你走了沒，等我。」對此，原PO回應，「我都走了，等毛線啊。」女同事怒回，「你不等我真牛逼，X的，問都不問我，X子，你不得好死。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「拒絕的好，慣著她了」、「這種人真恐怖」、「脾氣真好」、「陌生人搭便車都會說聲謝謝，這人素質太低了」、「你怎麼忍得住不罵回去」。

也有人建議「這什麼單位，素質這麼差，這還不替她宣揚一下」、「這不得狠狠宣揚一下她的光榮事蹟」、「這不發單位群公開說嗎」、「發到工作群組」。

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