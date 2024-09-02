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社會 社會焦點 保障人權

裁定柯文哲無保請回！「北院劉德華」經歷曝　曾開庭53hrs押3立委

▲▼柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲無保請回後步出地院。（圖／記者湯興漢攝）

記者劉人豪／ 台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭到調查，1日晚間8時召開羈押庭，最終裁定無保請回。柯文哲今（2日）獲釋後表示，這兩天「極盡壓迫跟凌虐」，也說其實這次真正辛苦的是法官，扛住了最後的壓力。而承審法官、號稱「北院劉德華」的朱家毅，在2020年審理立委收賄案時，接連閱卷、訊問53小時，裁定蘇震清、廖國棟、陳超明3名立委聲押禁見，創下司法紀錄，他當時也說「壓力很大」。

柯文哲自8月30日中午被帶走訊問至今近70小時，步出地院後第一時間發表談話，他批評檢方編故事、極盡壓迫凌虐，所有證據，均未顯示他有去干預這個案子，但從檢察官這兩天的訊問方式，他已經知道檢方的態度相當明確，所以他有跟法官說「請你不要為難」，因為這一次真正辛苦的是法官，扛住了最後真正的壓力。

負責柯文哲聲押庭的台北地院法官朱家毅，台大法律系畢業，司法官學院第49期結業，號稱「北院劉德華」。2020年北檢偵辦立委集體收受太流前董座李恆隆賄款案，聲押庭法官就是朱家毅，期間朱法官每日僅睡眠3至5小時，用餐更只能趁空檔簡單吃兩下，一肩扛起訊問重任，最終裁定蘇震清、廖國棟、陳超明3名立委聲押禁見，讓他不禁坦言「壓力很大」。

而這次的京華城案，朱家毅仍扛住外界壓力，審理後認為柯文哲犯罪嫌疑不重大，無保請回；彭振聲部分，因關鍵共犯「邵琇珮」畏罪而潛逃中，認定若彭未羈押，2人有勾串之虞，因此裁定彭振聲羈押禁見。

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