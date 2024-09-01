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柯文哲羈押庭「3檢5律對決」　超過深夜11點可拒絕夜間訊問

▲▼檢調偵辦京華城案，今天再度展開搜索與約談等相關行動，前北市長柯文哲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲羈押庭「3檢5律對戰」，深夜11點後可拒絕夜間訊問，屆時將在2日再行開庭。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

檢廉追查京華城容積率弊案，聲押禁見前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲。台北地院1日晚間8點召開羈押庭，由柯文哲先接受訊問，北檢派出號稱「天下第一組」忠組的主任檢察官江貞諭帶領3人團隊，對陣柯文哲、彭振聲共5名律師，若羈押庭持續到1日深夜11點都未有結果，屆時柯彭2人可聲請停止夜間訊問，北院將在2日再行開庭。

台北地院1日晚間開庭審理柯文哲、彭振聲是否聲押禁見，北檢派出號稱「天下第一組」忠組的主任檢察官江貞諭領軍，率領檢肅黑金專股檢察官林俊言及檢察官郭建鈺。柯文哲的辯護律師是前特偵組的律師鄭深元及律師陸正義，彭振聲的辯護律師則是律師陳守煌、李岳洋與黃品淞。

台北地院開庭前曾指出，為了防止深夜疲勞訊問引發爭議，根據刑事訴訟法第93條及北院「辦理檢察官聲請羈押被告深夜不訊問作業程序」，法院審理檢察官聲押案件，若超過深夜11點仍未訊問完畢者，為了尊重人權，確保被告於意識清楚情況下接受訊問，屆時柯、彭得依照自身的意識及身體狀態，決定是否願意在夜間接受訊問，法院若無正當理由，不得拒絕其請求，一旦停止訊問，將在2日擇時再開庭。

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