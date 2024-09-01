快訊／台中暴雨！釣客受困沙洲　20消防員成功救援

台中市一名7歲女童上月25日獨自出沒在一處公園，被民眾發現獨自一人徘徊，員警到場先將人帶回派出所，透過卡通「熊熊遇見你」讓孩子情緒紓緩，追問才得知，孩子喪母、父親常酗酒，才會獨自在外徘徊。經警方、社工通知父親到場，其父允諾改善照顧，才讓他帶回女兒。