快訊／台中暴雨！釣客受困沙洲　20消防員成功救援

▲台中市一名釣客（黃衣者）今日15時左右受困旱溪沙洲，20名消防員前往搶救。（圖／民眾提供，下同）
記者許權毅／台中報導
台中市今日約15時左右開始下起豪雨，豐原區旱溪傳出有一名釣客受困3米深沙洲，消防局派遣20人前往搶救，經架設雙節梯、繩索後，給與救生衣，趕緊將釣客攙扶上岸。經救護人員確認，該名78歲釣客無受傷、無不適，拒絕送醫。
台中消防說，該名釣客是受困在旱溪的排水系統處，獲報後立即派遣2輛消防車、救護車1輛、警備車1輛、船艇1艘，消防人員20名，由小隊長方鴻智帶隊前往搶救。
▲台中市一名釣客（黃衣者）今日15時左右受困旱溪沙洲，20名消防員前往搶救。（圖／民眾提供，下同）
記者許權毅／台中報導
台中市今日約15時左右開始下起豪雨，豐原區旱溪傳出有一名釣客受困3米深沙洲，消防局派遣20人前往搶救，經架設雙節梯、繩索後，給與救生衣，趕緊將釣客攙扶上岸。經救護人員確認，該名78歲釣客無受傷、無不適，拒絕送醫。
台中消防說，該名釣客是受困在旱溪的排水系統處，獲報後立即派遣2輛消防車、救護車1輛、警備車1輛、船艇1艘，消防人員20名，由小隊長方鴻智帶隊前往搶救。
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