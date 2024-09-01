　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中暴雨！釣客受困沙洲　20消防員成功救援

▲▼ 。（圖／）

▲台中市一名釣客（黃衣者）今日15時左右受困旱溪沙洲，20名消防員前往搶救。（圖／民眾提供，下同）

記者許權毅／台中報導

台中市今日約15時左右開始下起豪雨，豐原區旱溪傳出有一名釣客受困3米深沙洲，消防局派遣20人前往搶救，經架設雙節梯、繩索後，給與救生衣，趕緊將釣客攙扶上岸。經救護人員確認，該名78歲釣客無受傷、無不適，拒絕送醫。

台中消防說，該名釣客是受困在旱溪的排水系統處，獲報後立即派遣2輛消防車、救護車1輛、警備車1輛、船艇1艘，消防人員20名，由小隊長方鴻智帶隊前往搶救。

▲▼ 。（圖／）

▲▼ 。（圖／）

▲▼ 。（圖／）

ET快訊
快訊／彭振聲治療3.5hrs　返北院畫面曝
媽媽過世、爸爸酗酒...台中7歲女童「沒吃飯」獨自徘徊公園
快訊／台中暴雨！釣客受困沙洲　20消防員救援
柯文哲晚上交保or羈押？　律師曝業界風向
「中國輝達」突宣布解散！　400多員工原地失業
曝柯文哲「魚果市場」涉圖利50億　簡舒培：就是威京旗下公司

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

為了停車...外送員掏辣椒水對打轎車男　2人濺血送醫互告

彭振聲不適就醫！治療3.5hrs返北院畫面曝　迅速入內等候羈押庭

遭繼父蒙眼性侵！10歲女童蒐證自救：你們快離婚　母斥她說謊

快訊／台中暴雨！釣客受困沙洲　20消防員成功救援

媽媽過世、爸爸酗酒...台中7歲女童「沒吃飯」獨自徘徊公園

桃園竹圍漁港碼頭深夜婦人落海　岸巡隊成功救上岸

獨／怎麼都是你！「高雄績效好警」再惹議　同行看法曝

獨／私人地抓酒駕「爆閃燈照眼」！高雄夫妻控警挑釁+噴辣椒水

新北女高中生開學遭尾隨偷拍　正義情侶喝斥嚇跑癡漢

9／2鬼門關！民俗專家警告：勿說「5關鍵句」　好兄弟恐留下來

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

四叉貓赴北檢聲援柯文哲現場　控直播器材被搶

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

柯文哲拒休息想逕自離開 北檢認串證之虞當庭逮捕

快訊／柯文哲遭「當庭逮捕」　拒絕夜間偵訊聲請法院提審

館長澄清「包圍地檢署」難信柯文哲貪：低情商的笨蛋

為了停車...外送員掏辣椒水對打轎車男　2人濺血送醫互告

彭振聲不適就醫！治療3.5hrs返北院畫面曝　迅速入內等候羈押庭

遭繼父蒙眼性侵！10歲女童蒐證自救：你們快離婚　母斥她說謊

快訊／台中暴雨！釣客受困沙洲　20消防員成功救援

媽媽過世、爸爸酗酒...台中7歲女童「沒吃飯」獨自徘徊公園

桃園竹圍漁港碼頭深夜婦人落海　岸巡隊成功救上岸

獨／怎麼都是你！「高雄績效好警」再惹議　同行看法曝

獨／私人地抓酒駕「爆閃燈照眼」！高雄夫妻控警挑釁+噴辣椒水

新北女高中生開學遭尾隨偷拍　正義情侶喝斥嚇跑癡漢

9／2鬼門關！民俗專家警告：勿說「5關鍵句」　好兄弟恐留下來

為了停車...外送員掏辣椒水對打轎車男　2人濺血送醫互告

彭振聲不適就醫！治療3.5hrs返北院畫面曝　迅速入內等候羈押庭

U18亞青巴基斯坦因「一中原則」來台卡關　只有6球員抵台

快訊／雷雨亂航班　嘉義機場「暫停地面作業」航班延誤

直言吳怡萱不該嗆記者！　 黃揚明：把質疑都打成敵人只會更不利

台南勞局桶箍資源　做工行善團志工攜手修繕助弱

女藝人慈善馬拉松變「跑操場250圈」！網直呼是「酷刑」：太狠了

開學季腸病毒進入高峰期　雲林縣衛生局籲勿輕忽防疫

PCS畢業典禮直擊！2015AD現身粉絲搶拍　塔龍女孩羞喊：第一次很重要

「宇宙明星BT21」降落手搖店了！4款聯名飲品、5大周邊快看

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

社會熱門新聞

陳佩琪帳戶百萬來源曝光！　檢認是不明金流

3年輕人鬼月墾丁夜探廢墟　驚見2乾屍！

柯夫妻帳戶資金不明　分批存ATM交代不清

快訊／彭振聲身體不適！「數度嘔吐」緊急送醫

即／柯文哲收不收押　法院1日繼續審

柯文哲不明金流到底多少錢？挺柯網紅吐心聲

應曉薇財力曝光　曾月花65K養馬

快訊／彭振聲「戴腳銬」緊急送醫！　照片曝光

柯文哲遭聲押禁見　北檢裁定理由曝光

即／柯文哲在地下候審室過夜！

即／鳳山三井購物中心工地意外　工人1死1重傷

獨／追京華城案「後謝」　北檢密傳關鍵證人

快訊／館長接到柯媽媽電話：她一直哭

小草聚集北檢挺柯文哲　警方舉牌第一次警告

更多熱門

相關新聞

台中7歲女童「母喪父酗酒」沒吃晚餐獨留公園　

台中7歲女童「母喪父酗酒」沒吃晚餐獨留公園　

台中市一名7歲女童上月25日獨自出沒在一處公園，被民眾發現獨自一人徘徊，員警到場先將人帶回派出所，透過卡通「熊熊遇見你」讓孩子情緒紓緩，追問才得知，孩子喪母、父親常酗酒，才會獨自在外徘徊。經警方、社工通知父親到場，其父允諾改善照顧，才讓他帶回女兒。

蔡壁如表態：未具代理主席資格！　繼續深耕台中拚立委選舉

蔡壁如表態：未具代理主席資格！　繼續深耕台中拚立委選舉

台中9/1新制上路　公有停車繳費期限「30→14天」

台中9/1新制上路　公有停車繳費期限「30→14天」

台中23歲男趴臥軌道　區間車險輾過

台中23歲男趴臥軌道　區間車險輾過

5年內第8次無照！台中男「加碼」掛假車牌

5年內第8次無照！台中男「加碼」掛假車牌

關鍵字：

台中釣客沙洲受困

讀者迴響

熱門新聞

ATM存170萬　她轟陳佩琪：如詐騙車手

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

阿婆賣臭紅豆餅　網：住三蘆都知道她

陳佩琪帳戶百萬來源曝光！　檢認是不明金流

摩羯颱風最快明生成　預估路徑「包括登陸台灣」

日版燒肉粽！女高中生12樓墜亡　壓死無辜OL

辦公室飄惡臭　女同事「死在座位4天」才被發現

傳陳佩琪金流是亡母手尾錢　民眾黨：是父往生

柯文哲遭聲押　律師：阿北有幾個選擇，但選最不好的一個

陳智菡：柯文哲家連用ATM都有罪

他批張國煒「降落技術不行」　釣出本人21字回應

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

3年輕人鬼月墾丁夜探廢墟　驚見2乾屍！

「中國輝達」突倒閉！400多員工原地失業

更多

最夯影音

更多

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面