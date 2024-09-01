陳時中稱柯「10年反差大」！他批：若非綠執政「在北檢就是你」

▲行政院政務委員陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者王麗琴／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因「京華城案」遭台北地檢署聲請羈押禁見。曾參選台北市長的行政院政務委員陳時中表示，10年前很多人投票給柯文哲，抱持高度期待，誰知道10年後反差有夠大。對此，媒體人朱凱翔直言，「陳時中是有什麼資格說話？如果今天不是民進黨執政，現在在北檢的就是你。」

柯文哲與前台北市長彭振聲，因京華城案違反《貪污治罪條例》收賄、圖利等罪嫌，台北地檢署在經過馬拉松式的偵訊後，認為2人犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，因此2人都遭聲押禁見，今晚將召開羈押庭。

針對柯文哲遭搜索一事，陳時中表示，10年前有很多人替柯文哲拿旗子、歡呼、投票，抱持高度期待；但誰知道10年後，竟為柯文哲可能面臨牢獄之災感到高興，這反差實在是有夠大。

對此，媒體人朱凱翔直言，「再怎麼討厭柯文哲，陳時中是有什麼資格說話？如果今天不是民進黨執政，現在在北檢的就是你。」

貼文一出，許多民眾也認為，「他忘了疫苗的事」、「陳時中的疫苗採購問題，如果沒有鬼為何不敢公開，還弄成機密，繼續隱瞞沒關係」、「七的笑八的不就是天下烏鴉一樣黑」、「疫苗的事還沒說明，陳時中有資格說話嗎」、「陳時中也別太得意忘形，時間到了就是你了。」