健在母遭傳「手尾錢」！陳智菡嗆檢：若不信何不把陳佩琪列被告？

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡（圖）今日批評，若檢察官對主席柯文哲夫人陳佩琪說法不予採信，「怎不把陳佩琪由證人轉被告？」（圖／CTWANT）

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民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（1）日表示，民眾黨主席柯文哲夫人陳佩琪被稱的新台幣上百萬「不明金流」，是家中亡父的「手尾錢」，偵查不僅內容隨便公開，還傳成陳佩琪健在母親「亡故」，亂象橫生，指若陳佩琪說謊「怎麼不轉被告」？

民眾黨主席、前台北市長柯文哲遭控疑涉入京華城容積放寬爭議案中，台北地檢署8月31日聲押柯文哲與時任副市長彭振聲，預計1日晚間台北地方法院將針對柯文哲羈押與否下裁定，1日午間更傳出彭振聲身體不適遭救護車送醫。

近日有媒體指稱，檢方掌握陳佩琪名下銀行帳戶，竟有上百萬元不明金流，媒體更說陳佩琪回覆這筆錢是「亡母手尾錢」。對此，陳智菡澄清表示，陳佩琪的母親健在，是陳佩琪父親離世，而陳母繼承遺產後部分交由陳佩琪管理，再由陳佩琪用父親的遺產來照顧母親，並無不妥。

陳智菡批評，既然陳佩琪是證人，若證詞檢方不予採信，「就把陳佩琪列被告啊」。

陳智菡說，這兩日報導亂象橫陳，「偵查不公開」已是笑話，檢方沒有闢謠與給個交代，亂象滿天飛，「這絕對是綠色恐怖，且非常恐怖」。

陳智菡砲轟，既然找不到不明金流與財產，還進一步找往生者羅織罪名，甚至還活人與亡者都搞不清楚，31日傳出陳佩琪有170萬元「不明財產」，又說陳分批到銀行自動櫃員機（A.T.M.）存入上百萬元，金額檢方自己都交代不清，最後乾脆拿這樣的「證據」來說，說法互相矛盾兜不攏，所以是「不明金流」。

陳智菡指出，由於陳佩琪母親老了，主要照顧者是女兒陳佩琪，這在社會上很常見，而陳佩琪用父親的遺產來照顧母親，其兄弟姐妹都同意陳佩琪統一運用這些錢，照料母親生活起居，若陳佩琪姪子生活需要錢，也會統一從這筆錢支付。

陳智菡感嘆，陳佩琪已經在檢察官偵訊時如實逐筆將財產資料，從父親往生、母親繼承，到這些錢如何運用都已經告知檢方，既然檢方不予採信，那是不是應該將陳佩琪「證人轉被告」？但目前卻是由媒體獨家以穿鑿附會的方式往外帶風向，且是不實的資料。

※CTWANT提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。

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