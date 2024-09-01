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大陸投行寒冬！中金公司降薪裁員　傳幅度高達25%　

▲▼中金公司。（圖／翻攝自微博）

▲中金公司。（圖／翻攝自微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸證券業寒冬持續，投行中金公司傳出再度降薪裁員，降薪的幅度高達25%、投行業務線裁員約三分之一。

根據《第一財經》報導，中金公司一則訊息最近在網路上流傳，內容指出，「中金公司多人陸續收到降職級降薪資的郵件，如不簽字接受，將根據公司統一安排推進後續工作」。

知情人士證實，相關考核前幾個月就在做，此次相當於要員工簽字確認接受降職級，並接受按對應職級進行薪資調整，如不接受相關安排，可以選擇自行離職，不離職也不簽字，公司將繼續推進走流程統一安排降職降薪。

《每日經濟新聞》也報導，本次中金公司所謂降職降薪非突發情況，實際是今年四月公司根據上一年績效結果對薪酬職級進行的調整，對部分去年績效較後的員工降薪降職，也對部分員工進行了優化，是公司績效考核應用的正常安排。

也有接近中金公司人士說，對上述員工無論是降薪降職或是離職，公司均給予了一定緩衝過渡期，近期是績效應用的最終期限。

業內人士也透露，中金公司未來一段時間內的降薪和裁員計劃，預計降薪幅度25%、投行業務條線裁員約三分之一。

今年上半年，中金公司已減員246人，大陸地區及海外均有涉及。根據中金公司30日披露的2024年半年報，截至6月30日，中金公司集團員工人數從2023年末的15327人減少至15081人， 13967名員工位於中國大陸及1114名員工位於中國香港、新加坡、美國、英國及德國；其中，大陸的員工減少了221人，境外員工減少25人。

另外，根據同花順iFinD數據統計，上半年僅資產規模超過2千億的14家大型券商員工人數合計減少了5735人，減員最多的是方正證券，減少了1381人；還有包括中信證券、中信建投證券、國信證券、廣發證券等在內的多家券商上半年減員均超過500人。

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