曝柯市府勸退NBA球隊老闆進駐北士科　林延鳳：別有私心為新光？

▲左起前民眾黨立委、新光人壽副總經理吳欣盈、民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城案聲押禁見，再遭媒體爆料，北士科標案除了新光人壽投標，還有間港商有意，最終卻遭柯市府勸退。民進黨台北市議員林延鳳31日表示，依據資料，這間港商背後是美國職籃NBA曼菲斯灰熊隊老闆羅伯特・佩拉。她批評，柯文哲為了吳家，連身價超過5000億台幣老闆都拒於門外，如果不是別有私心，真不知道哪門子的智商157判斷？

日前有媒體報導，柯文哲台北市長任內，北士科標案，當初有間港資背景科技公司，有意投標，卻遭到柯文哲市府勸退，且該公司態度明確也有誠意，但遭拒後只能轉到桃園投資。

林延鳳表示，這間有意投標北士科的港商，背後老闆就是NBA職籃曼菲斯灰熊隊老闆羅伯特・佩拉，優比快公司就是他所投資的，但柯文哲市府為了新光人壽而去勸退優質廠商。

林延鳳批評，為了新光吳家，柯文哲連身價超過5000億台幣的NBA灰熊隊老闆都可以拒於門外。如果不是別有私心，還真不知道這是哪門子的智商157判斷？

最後，林延鳳強調，如果北士科T17、18讓灰熊隊老闆進駐，不只名聞遐邇，還能創造產值，至少不會像現在一樣荒煙蔓草。

對此，據報導北市府前秘書長陳志銘回應，優比快當時是參與T16競標，但最後由出價最高的仁寶得標，市府也無勸退外商之情事。

▼台北市議員林延鳳。（圖／記者林敬旻攝）