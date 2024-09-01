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男童好奇打破3500年陶罐　館方超暖舉動曝光

▲赫克特博物館逾3500年古文物碎一地。（圖／翻攝X）

▲赫克特博物館逾3500年古文物碎一地。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合報導

以色列4歲男童蓋勒（Ariel Geller）日前與家人參觀博物館時，意外打破一只保存完好、擁有至少3500年歷史的罕見古陶罐。對此，博物館希望能來個機會教育，邀請蓋勒一家回到博物館，學習修復古文物，並讓他們感到仍然受歡迎。

蓋勒與父母日前到海法（Haifa）一間博物館參觀，因爲好奇沒有用玻璃區隔開的陶罐裡裝著什麼，於是動手拉了一下，沒想到陶罐被拉到在地應聲碎裂。蓋勒的母親聽聞身後砰一聲，心想拜託不要是自己的兒子闖禍，結果回頭一看，蓋勒整個人愣在原地。

蓋勒父親艾里克斯（Alex）向保全說明發生了什麼事，希望那是展示用的贗品而不是真的文物，並表明願意賠償損失。媽媽安娜也說當下她非常尷尬，只能不斷地安撫兒子讓他鎮定下來，「他跟我說他只是想看看罐子裡有什麼。」

不過那是真正的古文物，因為博物館方認為讓文物與參觀者間沒有任何障礙物阻礙，具有一種特別的魅力，所以並未用玻璃或任何阻擋物將這罕見的陶罐阻隔起來。

博物館後來通知蓋勒一家人，那只歷史能追溯到公元前2200年至公元前1500年的古陶罐，是有保險的，而且館方在檢查監視錄影畫面後確認，蓋勒並不是故意要弄破陶罐，因此邀請一家人再度回到博物館。

館方帶一家人學習古物修復的過程，博物館館長里夫林（Inbar Rivlin）表示，希望將這次修復作為一次機會教育，並確保蓋勒一家在事件過後，依然感到受歡迎並願意再次光臨。

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