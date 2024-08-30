以色列最大規模入侵！約旦河西岸17死　擊斃激進組織高階指揮官

▲ 以軍突襲約旦河西岸圖卡瑞姆。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列國防軍（IDF）28日出動大量兵力，對約旦河西岸發動多年來最大規模入侵，29日清晨突襲一座清真寺，聲稱擊斃5名激進份子，包括一名激進組織高階成員。

綜合《紐約時報》等外媒，這是以軍連續第2天入侵約旦河西岸北部，主要集中在圖卡瑞姆（Tulkarem）和哲寧（Jenin）2座城市周圍，動員裝甲車隊、無人機和數百名士兵，也是一年多來對約旦河西岸最大規模軍事入侵，如今已成為加薩、以黎邊境以外的第三條前線。

以軍29日襲擊圖卡瑞姆一座清真寺，聲稱清真寺內存放武器，引發槍戰後造成至少5名巴勒斯坦人死亡，包括一名年輕的軍事指揮官。以方指控他多次發動恐怖攻擊，包括6月在西岸城市卡爾基利亞（Qalqilya）的一起槍擊，造成以色列平民死亡。

該名指揮官穆罕默德．賈柏（Muhammad Jaber）又名阿布．舒賈（Abu Shujaa），領導激進組織「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」（Palestinian Islamic Jihad，簡稱PIJ）在當地的分支，該組織已證實他的死訊。據美國國務院說法，PIJ與其盟友哈瑪斯相同，獲得伊朗財政支持、武器和訓練。

巴勒斯坦官媒WAFA指出，以軍在28日黎明前展開突襲，至今造成17人死亡，但未說明其中是否包含武裝份子；以軍則聲稱擊斃16名武裝份子。以色列稱行動目的是防止遇襲，但巴勒斯坦指控以方擴大加薩戰爭，意圖延續對當地長達數十年的軍事統治。

以哈在加薩開戰以來，約旦河西岸的衝突愈發頻繁。以色列1967年從約旦手中奪取領土至今持續占領約旦河西岸，擴大猶太人定居點，在國際法上屬於非法行為。