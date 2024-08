以色列襲約旦河西岸　擊殺哈瑪斯高階指揮官！畫面曝光

▲ 哈澤姆被以軍擊斃。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

以色列宣布,在約旦河西岸一場反恐行動中消滅哲寧(Jenin)當地哈瑪斯高級指揮官哈澤姆(Wassem Hazem),當時他藏身一輛載有武器的車上,還有另外2名哈瑪斯武裝份子,試圖逃離這輛車時被無人機擊殺。

根據《以色列國家新聞》(Arutz Sheva),以色列國防軍(IDF)、安全局(ISA)及邊防警察在撒馬利亞(Samaria)北部進行反恐行動中,在一輛車上認出由哈澤姆領導的恐怖組織。

以色列指控,哈澤姆參與實施與指揮槍擊、轟炸,且不斷推進猶太與撒馬利亞地區恐怖活動。邊防警察確認其身分後,根據安全局的情報鎖定後將他消滅,並公布相關畫面。根據《路透》,他當時乘坐一輛載有武器、彈藥和大量現金的車輛。

