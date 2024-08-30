以色列襲約旦河西岸　擊殺哈瑪斯高階指揮官！畫面曝光

▲ 哈澤姆被以軍擊斃。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列宣布，在約旦河西岸一場反恐行動中消滅哲寧（Jenin）當地哈瑪斯高級指揮官哈澤姆（Wassem Hazem），當時他藏身一輛載有武器的車上，還有另外2名哈瑪斯武裝份子，試圖逃離這輛車時被無人機擊殺。

根據《以色列國家新聞》（Arutz Sheva），以色列國防軍（IDF）、安全局（ISA）及邊防警察在撒馬利亞（Samaria）北部進行反恐行動中，在一輛車上認出由哈澤姆領導的恐怖組織。

以色列指控，哈澤姆參與實施與指揮槍擊、轟炸，且不斷推進猶太與撒馬利亞地區恐怖活動。邊防警察確認其身分後，根據安全局的情報鎖定後將他消滅，並公布相關畫面。根據《路透》，他當時乘坐一輛載有武器、彈藥和大量現金的車輛。

Wassem Hazem, the head of Hamas in Jenin, was eliminated during a counterterrorism operation in the northern Samaria area. He was identified alongside a terrorist cell in a vehicle in the area.



Hazem was involved in carrying out and directing shooting and bombing attacks,… pic.twitter.com/TioV7BkZhS — Israel Defense Forces (@IDF) August 30, 2024

不久後以軍飛機又消滅2名哈瑪斯成員，當時他們正企圖從哈澤姆躲藏的車上逃跑。以軍也從他們的車輛和財產中發現M16步槍、手槍、子彈、炸藥、瓦斯手榴彈和價值數千謝克爾的恐怖主義資金。目前未傳出以軍士兵傷亡。