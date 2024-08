男童打破3500年陶罐「這原因」免賠！　博物館大方邀請一家人回訪

▲赫克特博物館逾3500年歷史的陶罐碎成一地。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

以色列一名4歲男童與家人前往「赫克特博物館」(Hecht Museum)參觀,卻因為好奇「陶罐裝什麼」,不慎打破有著3500年歷史的古文物。但館方表示這在保險範圍內,因此不須賠償,反而邀請一家人重返博物館,以「特別嘉賓」的身分完成參觀之旅。

美聯社報導,破碎陶罐可追溯到公元前2200年至公元前1500年的青銅器時代,保存完好程度相當罕見,並且被展示在博物館入口。館方初衷是讓遊客「無隔閡」感受文物魅力,未料23日發生意外。

男童父親亞歷克斯(Alex Geller)回憶,當時一聽見碎裂聲,內心浮現的第一個念頭就是「拜託不要是我的小孩」,轉身卻發現,正是好奇心旺盛的么子闖禍。不過,「他不是那種經常破壞東西的孩子,他只是想要看看裡面有什麼。」

亞歷克斯把此事告知保全,非常希望兒子打破的是模型、而非真正的文物,「我們說,如果我們需要付錢,那就會付錢的。但他們打電話來說,這也在保險範圍內,調閱監視器後也發現,並不是遭刻意破壞,於是邀請我們再去一趟補償之旅。」

