男童打破3500年陶罐「這原因」免賠！　博物館大方邀請一家人回訪

▲赫克特博物館逾3500年歷史的陶罐碎成一地。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

以色列一名4歲男童與家人前往「赫克特博物館」（Hecht Museum）參觀，卻因為好奇「陶罐裝什麼」，不慎打破有著3500年歷史的古文物。但館方表示這在保險範圍內，因此不須賠償，反而邀請一家人重返博物館，以「特別嘉賓」的身分完成參觀之旅。

美聯社報導，破碎陶罐可追溯到公元前2200年至公元前1500年的青銅器時代，保存完好程度相當罕見，並且被展示在博物館入口。館方初衷是讓遊客「無隔閡」感受文物魅力，未料23日發生意外。

男童父親亞歷克斯（Alex Geller）回憶，當時一聽見碎裂聲，內心浮現的第一個念頭就是「拜託不要是我的小孩」，轉身卻發現，正是好奇心旺盛的么子闖禍。不過，「他不是那種經常破壞東西的孩子，他只是想要看看裡面有什麼。」

亞歷克斯把此事告知保全，非常希望兒子打破的是模型、而非真正的文物，「我們說，如果我們需要付錢，那就會付錢的。但他們打電話來說，這也在保險範圍內，調閱監視器後也發現，並不是遭刻意破壞，於是邀請我們再去一趟補償之旅。」

A 4 year-old boy accidentally smashed a 3500 year-old jar dating back to the Bronze Age at the Hecht Museum in Haifa, northern Israel (23/08/24) :



During a trip to a museum in Israel, a 4 year-old boy accidentally smashed a 3500 year-old jar into pieces. The Hecht Museum in… pic.twitter.com/mHt7vLgPmi — Archaeo - Histories (@archeohistories) August 29, 2024

館長里芙林（Inbar Rivlin）希望把這次文物重建當作一次教育機會，並且利用這次獲得的外界關注，鼓勵更多人參觀博物館、了解文物修復。由於男童一家人沒有參觀完就火速離開了，她希望確保他們再次來訪時，能夠感覺備受歡迎。

博物館修復專家藉由3D技術與陶罐的高解析度影片，預估幾天內就能完成修復，最快下周就能把文物重新放回入口展示，為了教育目的，這個過程也會被拍攝下來。

專家沙菲爾（Roee Shafir）說，所有碎片都自一個完整陶罐，而非被打散的多個文物，因此修復工作相對簡單。儘管可能發生意外，他仍希望讓文物對公眾開放，因為「觸碰」是很重要的，這種聯繫能夠激發人們對於歷史與考古學的更深刻興趣。