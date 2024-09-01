應曉薇財力曝光！曾月花65K養價值500萬汗血馬　還供2女出國留學

▲市議員應曉薇涉貪，財力背景被網友挖出討論。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北京華城容積率弊案延燒，市議員應曉薇涉嫌收受威京集團主席沈慶京賄賂高達4500萬元，被法院裁定羈押禁見。事件曝光後，應曉薇除了過往的工作、感情經歷被挖出外，連個人財力也引發網友關注，包含她曾每月花費6.5萬元飼養價值數百萬的賽馬等。

經常在臉書討論時事的「我是Sabrina，我思故我在」表示，最近有新聞報導說有一間馬場失火，有一頭價值500萬元以上的土庫曼汗血寶馬「王子」不幸被燒死，「王子」的前主人就是應曉薇，除了每個月要給馬場6.5萬元飼養費，照顧費一年就要高達200多萬元，顯見應曉薇財力之雄厚。

Sabrina還說，應曉薇的2位女兒都在國外唸書，其中一位在加拿大多倫多就讀大學，「多倫多的生活消費很高，以她的議員薪水，若沒有外快，很難支持2名女兒國外唸書」。

應曉薇早年在演藝圈打拚，曾出《神鵰俠侶》、《鹿鼎記》、《劉伯溫傳奇》、《包青天》等經典武俠或古裝劇，從事演藝事業之餘，也在台北看守所當任志工20多年，直到2010年獲國民黨提名、當選台北市第五選區（中正、萬華）市議員並連任至今，不料如今捲入京華城容積率弊案。