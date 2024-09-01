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表演藝術列車開向中寮國小、名間國小　南投舞蹈團擔綱演出

▲「文化向前行南投縣表演藝術列車精湛舞蹈藝術活動」今天於中寮國小啟動。（圖／立委羅美玲服務團隊提供，下同）

▲「文化向前行南投縣表演藝術列車精湛舞蹈藝術活動」今天於中寮國小啟動。（圖／立委羅美玲服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

由文化部指導的「文化向前行南投縣表演藝術列車精湛舞蹈藝術活動，主辦演出單位「南投舞蹈團」今日於南投縣中寮鄉中寮國小首演，9月14日將轉往名間鄉名間國小演出，歡迎在地鄉民們在週末的午後時光前往觀賞舞團的精彩美妙舞姿。

立委羅美玲表示，教育及藝文活動對孩子們深具影響力，故此次協助促成此偏鄉藝文活動，目前適逢開學季，期待孩子們觀看此次舞蹈活動後對其生命潛移默化，幫助情感和認知發展，更能理解和融入多元及在地文化。

▲「文化向前行南投縣表演藝術列車精湛舞蹈藝術活動」今天啟動。（圖／立委羅美玲服務團隊提供）

「南投舞蹈團」擅長將縣內各鄉鎮人文歷史、產業文化、觀光發展等元素，融入饒富地方風俗民情的舞作，透過優秀的舞者以曼妙柔美的肢體展現於舞台上，讓觀眾藉由欣賞舞蹈展演，對在地文化藝術有更深入一層瞭解與認識。

本次文化向前行舞蹈藝術表演活動，南投舞蹈團團長李靜枝同樣將帶領團員，以南投地景風情為創作主軸，並透過民俗、現代、芭蕾、古典等不同的舞蹈型態來詮釋，用曼妙精湛舞姿的編舞搭配豐富的節目解說內容，希望引領欣賞觀眾群體驗家鄉豐富的文化，並透過精彩舞蹈饗宴瞭解南投之美。

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