友邦人壽國小足球盃擴大規模　英超Spurs熱刺教練來台特訓

▲AIA友邦人壽Spurs國小足球菁英盃今年擴大規模，並邀請國際球員來台特訓。（圖／AIA友邦人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

由AIA友邦人壽主辦，台灣巴瑟足球發展協會與新北市體育總會足球委員會協辦的「2024年AIA友邦人壽 & Spurs國小足球菁英盃」，1日在新北市新莊田徑場舉行決賽。AIA友邦人壽邀請兩位Spurs熱刺國際發展教練來台，除了決賽當天全程在場指導，更為各分齡冠軍隊伍提供「Spurs足球訓練營」，讓小小足球員近距離感受國際級職業聯賽俱樂部的足球培訓內容。

「近年國內足球風氣盛行，已成為國小以下最受歡迎的運動項目之一。」AIA友邦人壽總經理侯文成表示，2023年，首度試辦便獲得各界給予眾多正面回饋，為進一步落實「健康長久好生活」的品牌承諾，並珍視每一位熱情投入足球運動的兒少，特整合友邦保險集團長期贊助英超聯賽Spurs熱刺足球俱樂部的豐沛資源，聯手協辦單位穩健規劃能讓今年乃至未來可持續發展的公開賽事，努力打造分組循環與多輪複決賽的高品質足球賽事品牌。

AIA友邦人壽隸屬於友邦保險集團，該集團自2013年起成為英格蘭超級足球聯賽勁旅：托特漢姆．熱刺足球俱樂部（Tottenham Hotspur，簡稱「Spurs」或「熱刺」）的全球主要合作夥伴。

▲Spurs國際發展教練Sabrina Dias為花東7所國中足球小將提供專業的足球技巧訓練。（圖／AIA友邦人壽提供）

除賽事規劃外，AIA友邦人壽投入為國中足球運動成長貢獻心力，長期贊助宜蘭順安國中足球隊發展，今年特將關懷心力擴散至台灣東部所有縣市，安排宜花東地區共7所國中足球隊各推薦7位菁英球員，讓50位的宜花東足球年輕球員參加8月31日於宜蘭順安國中舉辦的「Spurs足球特訓營」，接受兩位Spurs教練扎實訓練課程與培訓內容。

兩位Spurs教練事後表示，雖然行前就知道這群國中球員的足球實力，但看到每一位做出到位的動作，面對一系列指令，即使已氣喘吁吁也不中途放棄，很感動他們對足球所展現的認真與熱情。