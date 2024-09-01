　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

友邦人壽國小足球盃擴大規模　英超Spurs熱刺教練來台特訓

▲AIA友邦人壽Spurs國小足球菁英盃今年擴大規模，並邀請國際球員來台特訓。（圖／AIA友邦人壽提供）

▲AIA友邦人壽Spurs國小足球菁英盃今年擴大規模，並邀請國際球員來台特訓。（圖／AIA友邦人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

由AIA友邦人壽主辦，台灣巴瑟足球發展協會與新北市體育總會足球委員會協辦的「2024年AIA友邦人壽 & Spurs國小足球菁英盃」，1日在新北市新莊田徑場舉行決賽。AIA友邦人壽邀請兩位Spurs熱刺國際發展教練來台，除了決賽當天全程在場指導，更為各分齡冠軍隊伍提供「Spurs足球訓練營」，讓小小足球員近距離感受國際級職業聯賽俱樂部的足球培訓內容。

「近年國內足球風氣盛行，已成為國小以下最受歡迎的運動項目之一。」AIA友邦人壽總經理侯文成表示，2023年，首度試辦便獲得各界給予眾多正面回饋，為進一步落實「健康長久好生活」的品牌承諾，並珍視每一位熱情投入足球運動的兒少，特整合友邦保險集團長期贊助英超聯賽Spurs熱刺足球俱樂部的豐沛資源，聯手協辦單位穩健規劃能讓今年乃至未來可持續發展的公開賽事，努力打造分組循環與多輪複決賽的高品質足球賽事品牌。

AIA友邦人壽隸屬於友邦保險集團，該集團自2013年起成為英格蘭超級足球聯賽勁旅：托特漢姆．熱刺足球俱樂部（Tottenham Hotspur，簡稱「Spurs」或「熱刺」）的全球主要合作夥伴。

▲Spurs國際發展教練Sabrina Dias為花東7所國中足球小將提供專業的足球技巧訓練。（圖／AIA友邦人壽提供）

▲Spurs國際發展教練Sabrina Dias為花東7所國中足球小將提供專業的足球技巧訓練。（圖／AIA友邦人壽提供）

除賽事規劃外，AIA友邦人壽投入為國中足球運動成長貢獻心力，長期贊助宜蘭順安國中足球隊發展，今年特將關懷心力擴散至台灣東部所有縣市，安排宜花東地區共7所國中足球隊各推薦7位菁英球員，讓50位的宜花東足球年輕球員參加8月31日於宜蘭順安國中舉辦的「Spurs足球特訓營」，接受兩位Spurs教練扎實訓練課程與培訓內容。

兩位Spurs教練事後表示，雖然行前就知道這群國中球員的足球實力，但看到每一位做出到位的動作，面對一系列指令，即使已氣喘吁吁也不中途放棄，很感動他們對足球所展現的認真與熱情。

ET快訊
訊問柯文哲70小時　黃國昌要北檢說明「過程中的荒腔走板」
女官員畏罪潛逃中！　彭振聲羈押理由曝
摩羯明起變天！　颱風好發期來了
稱柯文哲無保請回「北檢被打臉」　李彥秀祝福：盼重新站穩腳步
快訊／保一總隊警中彈　宣告不治
夫妻在她家休息中！黃珊珊：柯文哲身體還不錯　陳佩琪這幾天壓力
竹北恐怖幼兒園！　家長看監視畫面心碎
吳怡萱記者黑歷史！　「拿體溫計測室溫」迷因圖遭挖出

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

館長聲援柯文哲曬到臉紅！　嗆檢調：法治國家請拿證據

根本沒有亡母手尾錢！往生者是 #陳佩琪 父親 #民眾黨 痛批「綠色恐怖做文章 還有什麼可以相信？」 #柯文哲

Yuri算感情「正緣需離開演藝圈」　曝單身2年半...樂天結婚要離隊

追問爆衝突！吳怡萱開嗆記者　黃國昌參戰「要這樣搞沒關係」

6人質慘死　遺體在加薩尋獲...23歲美國公民身亡

摩羯颱風「對台影響曝」　明起水氣挾雨彈下到周末

4縣市連5天免外送費！foodpanda「9月超殺優惠碼」一次看

叫我小鷹！U18柯敬賢大巨蛋練打3轟　教頭認證像魔鷹弟弟

柯文哲無保請回訴心聲！　自曝「京華城840%容積率3、4月才知情」

柯文哲70小時馬拉松式訊問　黃國昌要北檢說明「過程中的荒腔走板」

中醫教「4招」排濕！3食物效果好　冬瓜消暑除水腫

任京華城案上層角色！彭振聲羈押理由曝　「關鍵共犯」畏罪潛逃中

手指老化速度比臉快！5招返嫩細節：20秒就夠、壓乾水分都是關鍵

TOYOTA奪下「日本省油TOP 1」包辦8席！第1名油耗破36km／L

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

保險熱門新聞

友邦人壽國小足球盃擴大規模　英超教練來台特訓

錯過訴訟時效　難索退逾千萬保費

出國前忘記買旅平險　機場買比網路投保更完整

一張圖秒懂責任險與意外險差異！

全台首賣「郵輪旅遊綜合險」保單內容曝光

郵局熱賣7年的保單　增額還本　

醫生說開刀卻遭拒賠手術險多　國泰友邦各居申訴案比排名第一

憂保險申訴案多速和解　業務員反被扣薪陷困境

錠嵂保經母公司　第3季獲利成長72%

一生限買1張／小額終老險　國泰富邦南山銷售三冠

App／777遺囑產生器　懶人包

同一張保單竟貸款11次　金管會開罰大誠保經120萬

劉上旗備受期待　接老總最佳人選

8產險班機延誤　免證明速理賠

更多熱門

相關新聞

勒沃庫森德甲35場不敗紀錄遭終結

勒沃庫森德甲35場不敗紀錄遭終結

衛冕冠軍勒沃庫森在德甲聯賽中連續35場不敗的紀錄於今天（1日）凌晨結束，RB萊比錫在兩球落後的情況下，靠著坎普（Kevin Kampl）的進球外加奧普達（Loïs Openda）梅開二度的好表現下，以3比2完成超級大逆轉，終結勒沃庫森的紀錄。

哈蘭德連兩場上演帽子戲法寫紀錄

哈蘭德連兩場上演帽子戲法寫紀錄

烏拉圭足球員比賽中無碰撞倒地去世

烏拉圭足球員比賽中無碰撞倒地去世

Dream Taiwan構築小朋友足球夢！

Dream Taiwan構築小朋友足球夢！

C羅晉升百萬YouTuber　不到1天破千萬訂閱

C羅晉升百萬YouTuber　不到1天破千萬訂閱

關鍵字：

AIA友邦人壽足球

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

摩羯近90度大轉彎！　最新各國路徑曝

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

柯文哲行蹤曝光！　無保請回後直衝她家

柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」

柯文哲無保請回！　獲釋後臉書首發聲

遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸

即／柯文哲、彭振聲羈押庭結束　北院凌晨3點宣示裁定

摩羯估成中颱　明晚起變天

傳柯文哲被捕前私訊創黨大老：每個人都在推責任

柯文哲出來了！面色凝重走出北檢

快訊／11號颱「摩羯」今晚生成　朝巴士海峽移動

更多

最夯影音

更多

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面