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柯文哲遭聲押禁見理由曝光　違背職務收賄+圖利還有勾串滅證之虞

▲▼檢調偵辦京華城案，今天再度展開搜索與約談等相關行動，前北市長柯文哲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲（中）因於台北市長任內所涉京華城容積率案，今（31日）複訊後被檢方以涉犯收賄、圖利等重罪，且有勾串滅證之虞聲押禁見。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲於台北市長任內所涉京華城容積率案，今（31日）傍晚6點多複訊後，聲請羈押禁見柯文哲，北檢晚間公布聲押理由，包括柯涉犯《貪污治罪條例》公務員違背職務收賄、圖利等重罪、犯罪嫌疑重大，且有勾串滅證之虞，檢方今晚10點前將連人帶卷送交北院處理。

柯文哲本件從被搜索住家起，每個法律攻防階段都耗時甚久，但今天下午3點40分恢復複訊後，檢方不到3小時就結束偵訊並決定聲押禁見，據悉，可能因檢方訊問涵蓋柯近期被指涉的5大弊案，卻因柯不配合應答而卡關所致。

▲▼柯文哲委任律師鄭深元。（圖／記者謝盛帆攝）

▲柯文哲辯護律師鄭深元向北院遞委任狀，待命召開聲押庭。（圖／記者謝盛帆攝）

北院稍早表示，等北檢將柯文哲與同案被告彭振聲的聲押禁見案，連人帶卷移送到北院後，將立刻交給今日值班法官處理，依據以往的經驗，因律師還要閱卷、律見當事人，要看移送卷證資料多寡，方能決定開庭時間。今日值班法官中午駁回柯的提審聲請，但提審案與羈押案要件不同，無需換法官處理。

北檢昨（30日）上午7點多，指揮廉政署搜索柯文哲位於北市信義路二段住家、民眾黨中央黨部等7處地點，昨中午12點將柯文哲與妻子陳佩琪帶回廉政署偵辦，陳佩琪昨晚7點多移送北檢複訊約2小時被請回，柯文哲今晨0點40分送抵北檢複訊，但凌晨1點多喊累拒絕繼續應訊，凌晨2點被檢方當庭逮捕。

▲▼柯文哲 被檢調及廉政署人員帶離住家。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲於30日上午7點多被檢方指揮廉政署人員搜索住家約4小時後，帶回廉政署偵辦。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲辯護律師鄭深元主張檢方疲勞訊問且逮捕過程有瑕疵，立刻替柯聲請北院提審爭取放人，北院今上午10點20分開庭調查40分鐘結束，今中午12點多裁定駁回提審聲請，下午2點多被送回北檢並於下午3點40分恢復偵訊，卻隨即在傍晚6點多停止訊問並聲押禁見。

柯文哲近期被指涉的5大弊案，有4件發生在台北市長任內，包含京華城改建容積率從560%提高到840%案，北投士林科技園區（北士科）招商案、新光人壽得標的南港轉運站東站BOT興建案、台北市第一果菜及萬大魚類批發市場改建案（萬大魚果市場改建案），第5件為參選2024年總統大選的木可公司假帳等政治獻金案。

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