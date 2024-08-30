中國電動車商比亞迪上半年獲利增加24%　毛利率超越特斯拉

▲比亞迪電動車。（圖／CFP）

文／中央社

中國新能源汽車巨頭比亞迪今年帶頭降價打價格戰，中場成績出爐。比亞迪昨晚公布報告顯示，上半年營收成長15.76%，獲利大增24.44%。其中，新能源汽車毛利率提升至20.01%，超越特斯拉。

不過，比亞迪也告別高速成長時代，今年上半年汽車業務營收僅增長9%，與去年同期增長91%、2022年同期增長2.3倍相比，大幅放緩。

比亞迪29日晚間在港交所公布2024年中期業績報告，上半年營收為人民幣3011.27億元（下同，約新台幣1兆3580億元），年增15.76%；淨利潤136.3億元，大增24.44%。

報告顯示，比亞迪第2季獲利90.62億元，比去年同期大增32.80%，僅低於2023年第3季創下的100億元紀錄，成為比亞迪獲利第2高的單季。

比亞迪表示，公司淨利潤增長主要是新能源汽車業務增長所致。新技術、品牌力、快速發展的出海業務，以及持續擴大的規模優勢和產業鏈成本控制能力，幫助客車業務保持了較好的盈利能力。

綜合新京報、華夏時報，比亞迪今年帶頭打價格戰，推出多款7.98萬元起跳的榮耀版車型，喊出「電比油低」的口號，進一步蠶食傳統燃油車市場。

報告顯示，比亞迪新能源汽車上半年銷量達到161.3萬輛，年增28%，中國市占率提升至32.6%。中國汽車工業協會數據顯示，比亞迪上半年蟬聯中國汽車銷量冠軍，穩居全球新能源汽車銷量第一。

此外，比亞迪上半年外銷超過20.3萬輛，比去年同期暴增173.8%。

比亞迪在報告中表示，截至6月，比亞迪新能源客車已進入巴西、德國、日本、泰國等77個國家和地區；烏茲別克工廠已啟動生產，泰國、巴西以及匈牙利的工廠建設正穩步推進。

根據報告，比亞迪新能源汽車上半年毛利率持續增長至20.01%，首度超越美國電動車巨頭特斯拉。2021年開始，比亞迪上半年毛利率呈現上升態勢，分別為12.76%、13.51%、18.33%和20.01%。

相形之下，特斯拉今年第1季毛利率為17.4%，第2季為18%，同時獲利也大幅下滑。

報導引述汽車業觀察員趙永琪表示，隨著新能源汽車市場的持續擴大，比亞迪的汽車業務有望繼續保持高增長態勢，從而帶動整體毛利率提升。此外，比亞迪的新興業務如儲能系統、智慧網聯等，也有望成為比亞迪新的利潤增長點。

比亞迪股價今天在中國大陸A股大漲6.2%，報249.42元；在香港股市也大漲5.7%，報港幣240.6元（約新台幣987元）。