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Keep沒了存這！LINE提供「筆記功能」超實用：專屬個人聊天室

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

▲LINE官方公布資訊指出，繼續提供「Keep筆記」功能。（圖／翻攝自LINE）

記者鄺郁庭／綜合報導

LINE實用功能「Keep」昨（28）日結束服務後，官方發布資訊「Keep結束提供服務相關說明（2024年8月28日 13:00結束）」指出，該服務雖已結束，但繼續提供「Keep筆記」的功能，是只有帳號用戶本人可查看的「專屬個人聊天室」，讓用戶存放希望儲存的內容。

LINE支援中心最新資訊指出，Keep已於台灣時間2024年8月28日（三）13:00結束提供服務，而該服務雖已結束，「LINE應用程式內仍繼續提供『Keep筆記』的功能」，Keep筆記則是「只有帳號用戶本人可查看的專屬個人聊天室」，可存放用戶希望儲存的內容。

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LINE也附上Keep筆記的基本使用方法說明，有3種方式可以打開Keep筆記，一是在「主頁」點選畫面上方的「Keep筆記」；二是於「主頁」依序點選自己的個人檔案＞「Keep筆記」；三是於「聊天」頁面依序點選「Keep筆記」＞畫面上方的「選單」，最後點選聊天室下方的「+」號＞「Keep筆記」。

LINE提醒，若Keep筆記未正常顯示，要記得將更新至最新版本。另外，帳號內僅能保有一筆Keep筆記聊天室，無法額外建立其他Keep筆記聊天室。同時，Keep筆記聊天室內無法使用變更聊天室的名稱與圖像、記事本及相簿等功能，也無法將Keep筆記聊天室刪除。

還有一點要注意，傳送至聊天室（包含Keep筆記）內的圖片、影片或檔案等資料，僅會在伺服器內儲存一段時間。超過儲存期限的資料，即無法顯示、下載、傳送或接收。事實上，過去就曾有不少人將平常用不到的聊天室拿來當成記事本，「Keep筆記」對用戶來說也算相當實用。

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