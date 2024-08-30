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嘉義市記者節慶祝大會　市長黃敏惠感謝媒體傳播正能量

▲▼ 113年記者節大會暨第21屆第1次會員大會 市長黃敏惠：感謝媒體傳播正能量　攜手合作讓城市更進步！ 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義市記者公會改選 ，新任理事長由TVBS嘉義駐地記者紀建亨高票出線。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市新聞記者公會今(30)日舉辦113年記者節大會暨第21屆第1次會員大會，市長黃敏惠率領市府團隊前來祝賀，感謝理事長侯國文任內帶領公會對市政建設的支持與鼓勵，也期待在媒體力量傳播下，讓嘉義市的努力能更被中央看見，為嘉義市交通平權、文化平權已經爭取城市建設更加有力。今日各界貴賓到場祝賀，典禮隆重熱鬧。慶祝大會後，記者公會進行理監事會改選，由TVBS記者紀建亨當選理事長。

▲▼ 113年記者節大會暨第21屆第1次會員大會 市長黃敏惠：感謝媒體傳播正能量　攜手合作讓城市更進步！ 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 113年記者節大會暨第21屆第1次會員大會  。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠表示，媒體是第四權，是維繫社會的穩定力量，也是促進嘉義市民主重要的一股力量；嘉義市是民主聖地，一路走來，感謝媒體朋友以多元的方式協助傳遞市政重要的資訊，為民眾提供最即時的報導。

市長黃敏惠說，嘉義市雖是小城，卻發揮著大大的能量，感謝所有記者的努力，讓嘉義市的好被看到。多年來，無論看得見或看不見的建設，市府團隊都全力以赴，強化城市韌性，有效解決積（淹）水問題；努力拚經濟，以嘉義市獨有的文化底蘊吸引觀光人潮，帶動營利事業銷售額連續5年創新高、2023年家庭收支調查平均每個家庭可支配所得也再創歷史新高，躍居非六都縣市第3，這是大家共同努力的結果，期待透過大家的鏡頭和文字紀錄光榮時刻，擦亮嘉義市的城市品牌，讓中央看見嘉義市，不要再忽視嘉義市。

▲▼ 113年記者節大會暨第21屆第1次會員大會 市長黃敏惠：感謝媒體傳播正能量　攜手合作讓城市更進步！ 。（圖／記者翁伊森攝）


觀光新聞處表示，感謝媒體朋友對於市政宣導的支持，也期待媒體站在公平、公正的立場，讓政府聽到人民的聲音，並發揮第四權的制衡力量，成為民主往前進的動力。

▲▼ 113年記者節大會暨第21屆第1次會員大會 市長黃敏惠：感謝媒體傳播正能量　攜手合作讓城市更進步！ 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 市長黃敏惠出席113年記者節大會暨第21屆第1次會員大會，感謝媒體傳播正能量，讓城市更進步！ 。（圖／記者翁伊森攝）

慶祝大會後公會接著召開第21屆第1次會員大會並進行理監事會改選，選舉結果由TVBS記者紀建亨當選理事長。

 
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