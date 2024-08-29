至少中10槍！聯合國機構車輛窗戶全彈孔　暫停加薩救援行動

▲世界糧食計劃署表示，車輛至少中了10發子彈，其中5發瞄準駕駛的位置。（圖／翻攝自世界糧食計劃署網站）

記者詹雅婷／綜合報導

聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）發聲明表示，團隊車輛27日晚間在以色列檢查站附近遇襲，暫時停止加薩工作人員的救援行動，直到另行通知為止。依據機構公布的照片，遇襲車輛的車身明顯寫著聯合國（UN）字樣，不過車窗等地方有多處彈痕，至少中了10發子彈。

CNN、BBC等報導，世界糧食計劃署團隊護送人道主義物資卡車前往加薩中部地區之後，搭乘2輛機構所屬的裝甲車返回克瑞沙洛（Kerem Shalom），但在行經加薩瓦第加薩橋（Wadi Gaza）的時候遇襲，其中一輛車在距離以色列國防軍檢查站約數公尺的地方被開火。

世界糧食計劃署稱，這輛車至少中了10槍，「5發子彈打中駕駛一側的位置，2發擊中乘客一側，3發打在車子其他地方」。依據機構公布的照片，車身一側寫著大大的聯合國（UN）字樣，但車窗有多處彈痕。

所幸整起狀況並未造成人員傷亡，但機構強調，被子彈擊中的車輛有做明顯標誌，且已取得相關必要許可。此案並非戰爭期間發生的第一起安全事件，但卻是第一次在檢查站附近遭直接開火。

世界糧食計劃署執行主任馬侃（Cindy McCain）表示，這起事件完全不可接受，「呼籲以色列當局以及衝突各方立即採取行動，確保加薩所有救援人員的安全」。以色列國防軍事後透過聲明表示，正展開審查。