建構更生保護會新角色！公私協力　齊心幫助人復歸

▲「落實新世代反毒策略行動綱領第三期之毒品個案穩定復歸-政府機關與更生保護團隊公私協力模式議題」中區場研討會。（圖／臺灣更生保護會提供）



記者吳銘峯／綜合報導

「臺灣更生保護會」日前舉行「落實新世代反毒策略行動綱領第三期之毒品個案穩定復歸-政府機關與更生保護團隊公私協力模式議題」中區場研討會。會中探討政府與更保私部門如何協力反毒，並幫助更多的更生人、吸毒犯復歸社會。

更保於7月17日，在南投日月潭教師會館集會堂舉辦本場研討會。由法務部督導參事林嚞慧、臺灣高等檢察署主任檢察官王金聰與更保南投分會主任委員鄭家珍一同進行開幕致詞。

林嚞慧致詞時，從歷史方面講述更生保護對社會治安和維護社會安全的重要性，肯定更生保護會在歷任董事長、主任委員及工作人員努力下，讓更生保護工作更具意義。明年是更生保護會80週年，更要讓各界看到更生保護卓著的輔導成效和社會溫暖有感的司護保護價值。

接下來由王金聰致詞，他以實務上緩起訴戒癮治療運作經驗，揭示更生保護在「複數輔導與服務」的新角色－「主動積極的更生保護會」，以入監輔導及全面向出監銜接延續矯治成效、延緩復發，以達成貫穿式更保服務。

▲台高檢主任檢察官王金聰，於研討會中致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）

另外臺灣更生保護會董事長、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝，於綜合座談時表示，行政院、各級長官和各界都很重視司法保護，要如何去協助更生人復歸社會，更生保護會佔了非常重要的責任，也需要跨部會網絡單位共同合作。再犯率是未來新世代反毒策略行動綱領第三期的重點目標，要如何達到目標，需要大家付出更多的心力。新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林地檢署與更生保護會6分會同仁齊聚一堂彼此經驗交流，期望大家一起把更生保護工作越做越好。

此外，張斗輝也感謝鄭家珍帶領的更保南投分會，辦理更生人家庭支持微型保險，讓經濟弱勢更生人及其家庭藉由小額保費支出，使其家庭不致因發生死亡或失能等事故時，生活陷入困境，此亮點業務深值學習與肯定。

▼研討會座無虛席。（圖／臺灣更生保護會提供）