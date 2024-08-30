　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

建構更生保護會新角色！公私協力　齊心幫助人復歸

▲▼「落實新世代反毒策略行動綱領第三期之毒品個案穩定復歸-政府機關與更生保護團隊公私協力模式議題」中區場研討會，台高檢主任檢察官王金聰。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲「落實新世代反毒策略行動綱領第三期之毒品個案穩定復歸-政府機關與更生保護團隊公私協力模式議題」中區場研討會。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

「臺灣更生保護會」日前舉行「落實新世代反毒策略行動綱領第三期之毒品個案穩定復歸-政府機關與更生保護團隊公私協力模式議題」中區場研討會。會中探討政府與更保私部門如何協力反毒，並幫助更多的更生人、吸毒犯復歸社會。

更保於7月17日，在南投日月潭教師會館集會堂舉辦本場研討會。由法務部督導參事林嚞慧、臺灣高等檢察署主任檢察官王金聰與更保南投分會主任委員鄭家珍一同進行開幕致詞。

林嚞慧致詞時，從歷史方面講述更生保護對社會治安和維護社會安全的重要性，肯定更生保護會在歷任董事長、主任委員及工作人員努力下，讓更生保護工作更具意義。明年是更生保護會80週年，更要讓各界看到更生保護卓著的輔導成效和社會溫暖有感的司護保護價值。

接下來由王金聰致詞，他以實務上緩起訴戒癮治療運作經驗，揭示更生保護在「複數輔導與服務」的新角色－「主動積極的更生保護會」，以入監輔導及全面向出監銜接延續矯治成效、延緩復發，以達成貫穿式更保服務。

▲▼「落實新世代反毒策略行動綱領第三期之毒品個案穩定復歸-政府機關與更生保護團隊公私協力模式議題」中區場研討會，台高檢主任檢察官王金聰。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲台高檢主任檢察官王金聰，於研討會中致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）

另外臺灣更生保護會董事長、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝，於綜合座談時表示，行政院、各級長官和各界都很重視司法保護，要如何去協助更生人復歸社會，更生保護會佔了非常重要的責任，也需要跨部會網絡單位共同合作。再犯率是未來新世代反毒策略行動綱領第三期的重點目標，要如何達到目標，需要大家付出更多的心力。新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林地檢署與更生保護會6分會同仁齊聚一堂彼此經驗交流，期望大家一起把更生保護工作越做越好。

此外，張斗輝也感謝鄭家珍帶領的更保南投分會，辦理更生人家庭支持微型保險，讓經濟弱勢更生人及其家庭藉由小額保費支出，使其家庭不致因發生死亡或失能等事故時，生活陷入困境，此亮點業務深值學習與肯定。

▼研討會座無虛席。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼「落實新世代反毒策略行動綱領第三期之毒品個案穩定復歸-政府機關與更生保護團隊公私協力模式議題」中區場研討會，台高檢主任檢察官王金聰。（圖／臺灣更生保護會提供）

ET快訊
徐若瑄曬黑白合照：一路好走
色主管鎖門　動手侵犯女員工
盧廣仲被瘋傳「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人：不是說好不要PO
周末午後雷雨襲2地　下周可能有雙颱接力生成
館長澄清「包圍地檢署」難信柯文哲貪汙：他是低情商的笨蛋白癡
快訊／陸客快來了！　陸文旅部：近期恢復福建赴金門旅遊

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

建構更生保護會新角色！公私協力　齊心幫助人復歸

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

宏都拉斯斷交台灣後蝦農苦　損失13.7億業者吐心聲

建構更生保護會新角色！公私協力　齊心幫助人復歸

黃恩賜中繼奪勝兄弟踢館成功　悍將單月16敗平聯盟紀錄

歐陽娜娜不甩緋聞！IG曬深V辣照　網湧入狂問「真的談戀愛？」

船小郭泓志一路腳麻　胡宇威和KID擔心血液不循環腳黑掉

拿莫．伊漾、鞏冠輪番開轟　味全6比0對戰統一3連勝

新加坡美女歌手認曾失去自信　「爸爸一句話」找回力量

新北市圖蘆洲分館另類開學季　體驗小神將走讀廟宇開智慧

建構更生保護會新角色！公私協力　齊心幫助人復歸

猿4輪投手看好近1、2年上一軍　哥哥也吸引職棒球團目光

證交所公布21檔注意股　泰福-KY結盟保瑞利多大漲28.99%上榜

徐若瑄「家人過世」不捨發聲！　曬黑白合照訴思念：一路好走

和水豚君們挑戰搭手！　立即反應vs.無視走掉

法律熱門新聞

政府與更保協力合作　齊力復歸

法務部長鄭銘謙拜訪雲林更生楷模廖祥致

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

給說法／你知道自己被限制出境嗎

施工借道鄰居　檢方：當心刑責

惡檢系列／充滿歧視的檢察官：劉仲慧

雷皓明／網上公開判決書小心觸法

陳守煌／平安恩慈國際法律事務所聲明

后豐大橋案再審無罪　又撤銷發回

【被告沒人權】看守所生活只有屈辱

5男關一起　牢房竟變炮房

洪敏超／手機門號遭盜該如何自保

蔡東利／把人踢出Line群組犯法嗎

過失毀損罪　檢方：刑法不處罰

更多熱門

相關新聞

新北市議員黃俊哲　二審當選無效確定

新北市議員黃俊哲　二審當選無效確定

民進黨籍新北市議員黃俊哲，被查出其父親黃忠信與辦公室主任唐龍輝，贈送高級砂鍋魚頭禮盒給予多名樁腳，遭新北地檢提出當選無效之訴，一審檢方敗訴。檢方上訴，二審高等法院審理後，30日判決大逆轉。高院認定黃俊哲送禮盒賄選，企圖影響選民，因此改判他當選無效，全案確定。

官差大人　您「類」了嗎？

官差大人　您「類」了嗎？

柯文哲請假3個月「逃不掉1問題」郭正亮：檢調一定查

柯文哲請假3個月「逃不掉1問題」郭正亮：檢調一定查

台商父子當共諜　收買同學探軍機

台商父子當共諜　收買同學探軍機

矯正署首度赴泰國監獄　實務經驗交流

矯正署首度赴泰國監獄　實務經驗交流

關鍵字：

法律人權更生人更保更生保護會甦活人生張斗輝反毒

讀者迴響

熱門新聞

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

即／陳佩琪晚間被移送北檢！

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

快訊／檢調入家搜索4小時　柯文哲喊坦蕩斥：執政當局有什麼證據

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

歐陽娜娜爆戀上大6歲鼓手！上車就被埋頭親

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

周玉蔻：柯文哲已安排下周一前往美國　陳佩琪明天飛

新北市議員黃俊哲　二審當選無效確定

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

柯文哲被帶回調查！北檢預防架設2層欄杆

更多

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面