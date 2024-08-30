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社會 社會焦點 保障人權

京華城「樓起樓塌」命運多舛　昔全台最大購物中心涉弊案

京華城。（圖／翻攝自京華城粉絲團）

▲京華城過去外觀。（圖／翻攝自京華城粉絲團）

記者葉國吏／綜合報導　

台北京華城容積弊案，威京集團主席沈慶京、市議員應曉薇及助理吳順民被羈押禁見。讓這座曾經為全台最大的購物中心轉為頂級商辦的命運多舛。

京華城曾經是全台最大的購物中心，也是亞洲最大的球體商場建築，然而因為賣場動線不佳和周邊交通不便，最終只能黯然熄燈，並在原址進行拆除重建。原本計劃將其轉變為頂級商辦，預計在2027年完工，但因為容積獎勵的問題引發爭議，現在卻陷入法律糾紛。

台北市長蔣萬安在29日強調，市府將持續關注這個案子的司法進展，並將依法處理。京華城的土地原本是唐榮鐵工廠機械廠的舊址，1987年被威京集團取得，並在捐地30％、7913平方公尺的土地後，將工業區轉變為商業區，獲得560％的容積率，保障了12萬平方公尺的樓地板面積，這是國內工業區變更為商業區的首例。

▲京華城預計改建為4棟頂級商辦。

京華城百貨在2001年11月23日正式完工並開業，然而在原定的10月開幕之前，納莉颱風來襲，地下樓層被淹水，導致還未開業就遭受重大損失，且消防安檢也未通過，因此開幕被延遲。威京集團原本希望京華城的開業能帶來大量的商機，但由於周邊多為住宅區，加上附近的松山菸廠和鐵路機廠遲未轉型開發，以及當時周邊尚無捷運，交通不便，所以開業不久後人潮就大幅下滑，經營了18年後終告停業。

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