林士傑被槍殺！涉台南正副議長賄選一審無罪　二審公訴不受理

▲台南市區漁會理事長林士傑在住處門口遭埋伏槍手槍擊送醫不治身亡，林士傑被控涉及台南市正副議長賄選案，二審撤銷原判決，林士傑之公訴不受理，其他被告另行審結。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市區漁會理事長林士傑2024年7月8日清晨在住處門口遭埋伏槍手槍擊送醫不治身亡，林士傑被控涉及台南市正副議長賄選案一審被判無罪，台南地檢署不服上訴二審，惟今林士傑人已死亡，台南高分院判決撤銷原判決，林士傑之公訴不受理。

南市區漁會理事長林士傑被控涉及台南市正副議長賄選案，台南地院今年4月29日判決無罪，台南地檢署不服於5月29日提出上訴，惟因林士傑在7月8日清晨在住處前遭埋伏槍手槍殺，送醫傷重不治死亡，台南高分院撤銷原判決，依法公訴不受理，其他被告另行審結。

台南市正副議長賄選案被告分別是台南市議長邱莉莉、副議長林志展及市議員黃麗招、李文俊、李鎮國及妻子高玫仙、前民進黨中執委郭再欽、林士傑、台南市無黨團結聯盟顧問楊志強、台南市政府地政局約用人員黃怡萍等10人，一審判決全數無罪，如今被告之一的林士傑已死亡，目前在二審審理的被告剩9人。

據了解，林士傑7月8日清晨在台南市南區住家門口遭人槍殺，槍手犯案後逃亡曾分別駕駛2部小客車及1部機車逃逸，並分別以縱火燒燬及潑灑強酸方式將第1部及第2部車毀跡滅證，專案小組查出這2部自小客車全是權利車，並以車追人方式追緝槍手，惟因權利車轉讓多手，專案小組至今尚未突破案情，槍手仍逍遙法外，讓整個案情偵辦陷入膠著。