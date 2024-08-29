他分析沈慶京聲明透露一個「慌」字　「什麼時代了還這麼囂張？」

▲沈慶京列京華城案被告。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北地檢署偵辦京華城弊案，昨依違背職務行收賄罪嫌，向法院聲請將國民黨議員應曉薇、京華城負責人沈慶京和應的助理吳順民3人收押禁見，沈慶京則發聲明反控郝市府、柯市府都有官員向他索賄。對此，民進黨發言人卓冠廷今（29日）接受《新聞放鞭炮》節目專訪時表示，沈慶京聲明就是一個字「慌」，且聲明內容就是在隔空串證，打預防針說「反正我不會咬柯文哲。」

對於應曉薇、沈慶京遭聲押，卓冠廷表示，法界在討論，昨天是柯文哲跟沈慶京太白目，檢調實在不衝不行，當柯文哲跳出來說京華城的事情這幾天會開會講清楚，加上這個時間點沈慶京剛回國，怕他們串證，且沈慶京發聲明不就是在隔空串證嗎？

卓冠廷指出，沈慶京聲明就是一個字「慌」，每個人看到都下巴掉下來，沈慶京聲明幾個重點：第一、沈慶京強調沒有送紅包給柯文哲、柯文哲沒來要過，但柯市府有人來要過。這就是在打預防針，就是說「反正我不會咬柯文哲。」

卓冠廷續指，第二、黨國時期給我的容積，你們這些公務員憑什麼不給我？郝龍斌、柯文哲哪個台北市長沒被他罵？北市給京華城678%、京華城買30%、總容積882%最後拿840%，沈慶京覺得只給840%對他非常差，但沈慶京沒想到當年的840%就是有問題的嗎？所以才被監察院糾正。

卓冠廷補充，第三、沈慶京覺得自己是老百姓依法陳情，是官員索賄不成報復他，「狂啊！什麼時代了還可以這麼囂張。」

對於目前案情走向，卓冠廷推估，依照現在報導，京華城疑似多次行賄應曉薇、應曉薇則施壓市府，那沈慶京有無行賄市府是問號，但如果應曉薇施壓市府有連起來，那市府有人要負責。

卓冠廷表示，依照檢方釋放訊息及市府調查小組的調查狀況，彭振聲、市府局處官員、都委會委員都沒有要擔，那最後指向的就是柯文哲，柯文哲現在不是要不要被調查，而是什麼時候要調查。