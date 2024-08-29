京華城貪汙案　董座陳玉坤今晨1200萬元交保

記者劉昌松、黃翊婷／台北報導

前台北市長柯文哲任內京華城土地容積率遭疑圖利，國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京昨日（28日）皆前往台北地檢署應訊。台北地檢署今日（29日）清晨以有逃亡之虞，向法院聲押應曉薇；京華城董事長陳玉坤則以1200萬元交保。

▲陳玉坤保持沉默，快步上車離開。（圖／記者劉昌松攝）

柯文哲任台北市長期間完成的北士科招商案、京華城容積轉換等4大政績，屢遭外界質疑涉嫌圖利業者。名嘴李正皓爆料一切始於2020年3月10日的一場會議；對此，柯文哲鬆口回應是應曉薇的便當會，讓外界質疑應曉薇是「牽線人」。

▲應曉薇被移送北檢時的畫面。（圖／記者黃克翔攝）

檢方指出，有關2018年到2021年威京集團涉嫌對官員行收賄賂一案，廉政署搜索威京集團旗下中工、中石化，市議會等48處相關地點，約談6名被告、12名證人，其中沈慶京、京華城董事長陳玉坤、應曉薇、應曉薇辦公室執行長王尊侃、應曉薇助理吳男、陳女等6名被告，訊後移送到北檢進行複訊。

▲威京集團主席沈慶京。（圖／記者劉昌松攝）

面對媒體關心，應曉薇被移送至北檢複訊時，曾回應大批媒體「我覺得儘量幫忙釐清」、「我覺得很棒」。沈慶京則全程面帶微笑，但面對媒體不發一語。

外傳，應曉薇一度想出境，被移民署攔下。北檢經過漏夜複訊，認定應曉薇涉貪汙罪嫌重大，有逃亡之虞，向法院聲押禁見；威京集團主席沈慶京也被聲押禁見；京華城董事長陳玉坤則以1200萬元交保。

陳玉坤今晨離開北檢時，面對大批媒體，僅舉手致意、連聲道謝，對於其他問題均沒有回應，便快步上車離開。

▼面對媒體關心，陳玉坤舉手致意。（圖／記者劉昌松攝）