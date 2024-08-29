咖啡界「奧斯卡」卓越盃咖啡競標　阿里山名陽園王政淵奪冠軍

▲阿里山名陽園王政淵勇奪卓越盃咖啡冠軍 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2024年「台灣卓越盃咖啡國際競標」共有51支咖啡豆參賽，嘉義縣18件咖啡入圍國際輪決選，今28日公布決選結果，由嘉義縣奪得15個獲獎席次，並包含3席總統獎，第一名由嘉義業者名陽園王政淵以92.25分奪得，嘉義縣長翁章梁親自出席頒獎，展現對嘉義精品咖啡的支持。

▲阿里山名陽園王政淵勇奪卓越盃咖啡冠軍 ，縣長翁章梁出席頒獎。（圖／嘉義縣政府提供）

卓越盃咖啡國際競標有全球咖啡界「奧斯卡」美名，透過嚴謹賽事挖掘卓越咖啡，讓全球饕客爭相競標。台灣過去在PCA賽事成果亮眼，2023年辦理台灣卓越盃咖啡示範競標，2024年正式成為第3個舉辦COE卓越計畫的亞洲國家，辦理 「台灣卓越盃咖啡國際競標」。

▲卓越盃咖啡國際競標有全球咖啡界「奧斯卡」美名。（圖／嘉義縣政府提供）

今年賽事杯測超過1200杯咖啡，選出26支咖啡晉級至國際輪決選，由國際評審團進行最終評選，每件得獎咖啡須經過84杯的杯測，分數達87分以上才有機會排名前20名，嘉義縣參賽咖啡在前20名中佔據15名，表現傑出。

。

翁章梁說，嘉義縣在去年示範賽表現良好，業者曾福森先生更獲得90分以上，囊擴當年賽事前三名，今年則由名陽園的王政淵獲得第一名，王政淵、曾福森及鄒族園的方政倫也在今年同時獲得總統獎認證。

翁章梁表示，阿里山環境優異，適合生產咖啡，加上嘉義縣咖啡農的製作程序講求科學，每一道步驟都會詳加記錄，尤其年輕一代的咖啡農更注重咖啡工藝，這份嚴謹的精神讓嘉義縣咖啡豆經常獲得各賽事大獎。

王政淵獲獎表示，目前種植咖啡已6年，感謝父親傳承製茶的經驗，自己將種茶的田間管理技術應用在咖啡樹上，這款獲獎的藝伎咖啡滋味滑順，帶白花、荔枝、鳳梨等熱帶水果香氣，未來會繼續努力做出更好的咖啡。