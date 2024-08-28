花蓮議長遭爆「佔國有地種檳榔」！每年120萬出租　檢依水保法起訴

▲花蓮縣議長張峻。（圖／資料照）

文／中央社

花蓮議長張峻遭檢舉佔用國有地種檳榔，並以每年120萬元出租，被依違反水土保持法等罪嫌提起公訴；張峻說，檳榔園是祖父早年開墾，他接手管理後，已於今年7月砍除歸還。

花蓮地檢署偵辦張峻涉嫌占用公有山坡地案件，認為張峻明知坐落光復鄉的2筆山坡地為國有財產署管理，未經國有財產署同意及未擬具水土保持計畫送請核定，自民國103年9月起佔用2筆土地約10萬8000平方公尺。

檢方調查，張峻以每年新台幣120萬元租給農民經營檳榔園，9年來收租約1080萬元，未經同意擅自占用公有山坡地並出租他人經營檳榔園，涉嫌違反水保法未經同意擅自墾殖、占用致生水土流失未遂罪嫌，依法提起公訴。

張峻表示，這塊地是祖父早年開墾種植檳榔，100年前後他發現這塊地是國有地，就向國有財產署承租，並延續祖父做法，將檳榔園包給別人採收。

張峻說，直到107年花蓮縣府向國有財產署檢舉，土地超限利用，國有財產署因此解除租約，當時他認為仍有地上物產權，只有採收檳榔，沒有種植新的檳榔樹，直到今年7月、8月間，已將檳榔樹全數砍除，歸還土地。

張峻強調，這塊土地的地形地貌都沒變動，檳榔也不是他種的，他接手管理後依法承租，租約解除後，也依國產署要求砍掉歸還土地，很納悶為何仍被起訴，將與律師研議如何處理。