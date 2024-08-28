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社會 社會焦點 保障人權

50億「真跡」任雨淋堆樓梯間　藝文界拆穿名畫攏係假

本刊直擊工人把常玉、張大千等大師作品，隨意和鞋子等雜物堆放在樓梯間。

圖、文／鏡週刊

南投中興新村國史館台灣文獻館於今年7、8月間，舉辦一場名為「倜儻筆墨．大師與大師的內心世界」國畫書法展覽，展出包括八大山人、齊白石的書法作品，以及常玉、張大千、徐悲鴻等享譽國際的東方藝術家畫作，剛退休不久的國史館長張鴻銘，還幫這場活動的畫冊寫序，聲稱之所以舉辦這項展覽，是為了慶祝總統賴清德就任。

價值數10億元的國畫，主辦單位竟只用帆布遮蓋搬運，也無保全戒護，讓人匪夷所思。

▲價值數10億元的國畫，主辦單位竟只用帆布遮蓋搬運，也無保全戒護，讓人匪夷所思。

但8月初卻有多個藝文團體聯名召開記者會，質疑這場展覽作品的真偽，指控主辦單位「美台古文物藝術及創新科技研究發展交流協會」「佛光山人間福報」「海峽兩岸古文物研究發展協會」「御丞璽」等團體，是想藉由在國家級藝文館舍舉辦展覽，可當背書買賣假畫，甚至還利用總統名聲來替贗品洗白，呼籲政府應正視此事對國家形象造成的重大傷害，要求館方應提出調查結果和補救機制。

多個藝文團體8月初聯名召開記者會，質疑南投國史館展覽作品的真偽。

▲多個藝文團體8月初聯名召開記者會，質疑南投國史館展覽作品的真偽。

結果，原定展出至8月4日的活動在爭議傳出後，旋即於7月30日暫停開放，並於8月5日撤展。本刊當天直擊台灣文獻館前廣場停放5輛藍色貨車，正有6、7位工人進進出出搬運畫作。

國史館台灣文獻館租借場地給人舉辦活動，卻爆發展覽作品真偽的爭議。

▲國史館台灣文獻館租借場地給人舉辦活動，卻爆發展覽作品真偽的爭議。

前國史館長張鴻銘為展覽畫冊寫序，還聲稱是為了慶祝賴清德總統就職。（讀者提供）

▲前國史館長張鴻銘為展覽畫冊寫序，還聲稱是為了慶祝賴清德總統就職。（讀者提供）

弔詭的是，工人搬運這些市值超過50億元的「大師真跡」，現場竟無保全戒護看管，工人們也像是在搬家一般，將這些僅以紙箱裝箱或氣泡布包覆的畫作，層層堆疊倚靠在場館一樓外牆。過了一段時間，1名女子拿資料出現，一邊清點畫作、一邊交代工人載運路線，過程中還有2名男子直接扛了幾幅畫作，放進轎車的後車廂駛離現場。

投訴讀者前往觀展時故意碰觸畫框，發現價值上億元的名畫竟完全沒有防盜監控裝置。（讀者提供）

▲投訴讀者前往觀展時故意碰觸畫框，發現價值上億元的名畫竟完全沒有防盜監控裝置。（讀者提供）

本刊跟隨其中1輛貨車來到新北三重，只見工人駛達目的地後，直接將車停在路邊掀開帆布搬畫，不僅無人看管，還任由其他畫作在車斗上淋雨，再將這些標示常玉、張大千等大師名號的作品，和鞋子等雜物一起堆放在大樓的樓梯間，讓人傻眼。


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