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社會 社會焦點 保障人權

蹭總統！　踢爆囂張集團

價值數10億元的國畫，主辦單位竟只用帆布遮蓋搬運，也無保全戒護，讓人匪夷所思。

▲價值數10億元的國畫，主辦單位竟只用帆布遮蓋搬運，也無保全戒護，讓人匪夷所思。

圖文／鏡週刊

假畫集團超狂妄！本刊日前接獲投訴，指有假畫集團租借國家場館、冒用慶祝總統就職名義辦展覽，藉此以偽亂真、販售贗品牟利。

涉嫌辦假畫展的關鍵人物歐陽健中，與收藏家、科技大老、地產公司老闆、宗教團體合作，增加集團信賴度，搭配自家公司出具畫作鑑定報告，找上如國史館、坪林茶葉博物館等非美術專業單位舉辦展覽，將贗品在公家場館展出洗白，再透過特定拍賣公司銷售牟利。

前國史館長張鴻銘為展覽畫冊寫序，還聲稱是為了慶祝賴清德總統就職。（讀者提供）

▲前國史館長張鴻銘為展覽畫冊寫序，還聲稱是為了慶祝賴清德總統就職。（讀者提供）

這批假畫今年4月，透過佛光山人間福報以「花開自性—常玉、林風眠」之名，展出數名國畫大師總計約50件的作品，卻被到場觀看的藝術家們評定為都是品相低劣的偽作。同一群主辦單位、同一批作品，今年7月又在南投國史館台灣文獻館二度展出，還打著慶祝總統就職名號，藝文團體尋遍賴總統過去數月行程、新聞發布消息，根本找不到出席該畫展的相關資料。

撤展當天，本刊直擊國史館台灣文獻館前廣場停放5輛藍色貨車，正有6、7位工人進進出出搬運畫作，但這些工人搬運市值超過50億元的「大師真跡」，現場竟無保全戒護看管，工人們也像是在搬家一般，將這些僅以紙箱裝箱或氣泡布包覆的畫作，層層堆疊倚靠在場館1樓外牆。

國史館台灣文獻館租借場地給人舉辦活動，卻爆發展覽作品真偽的爭議。

▲國史館台灣文獻館租借場地給人舉辦活動，卻爆發展覽作品真偽的爭議。

其中1輛貨車載著畫作來到新北三重，只見工人駛達目的地後，直接將車停在路邊掀開帆布搬畫，不僅無人看管，還任由其他畫作在車斗上淋雨，再將這些標示常玉、張大千等大師名號的作品，和鞋子等雜物一起堆放在大樓的樓梯間，讓人傻眼。

遭控為假畫集團首腦的男子歐陽健中（圓圖），就是東辰公司的董事長，展覽的畫作也被隨意堆置在其公司門前。

▲遭控為假畫集團首腦的男子歐陽健中（圓圖），就是東辰公司的董事長，展覽的畫作也被隨意堆置在其公司門前。

藝文團體點名法國華裔畫家常玉的畫作被主辦單位大量偽冒，研究常玉畫風長達35年的耿桂英告訴本刊，假畫集團就是企圖以偽當真，把假畫拿到政府場館展覽作背書，再印製畫冊充當履歷，過去假畫集團要洗白贗品還會真偽相混，現在竟然想全都硬拗成真跡。

耿桂英直言，該展覽根本是假畫集團為洗白贗品牟利所舉辦的的活動。

▲耿桂英直言，該展覽根本是假畫集團為洗白贗品牟利所舉辦的的活動。

國立歷史博物館長年館藏52幅常玉作品，預計在9月中旬公開展覽，但其中有20幅與該集團此次展出作品「撞畫」。文資學者蕭文杰告訴本刊，假畫集團為了自圓其說，竟對外編出很瞎的理由，聲稱常玉當年為了應付教育部長黃季陸，隨便畫了一些草稿送到台灣，不料竟被史博館典藏至今，他們手上的畫作則是常玉事後依草稿細心創作而來，說法荒謬至極。


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