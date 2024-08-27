強化民眾排氣定檢意識　環保局設三處「未定檢電子告示牌」

▲台東環保局設三處機車排氣未定檢電子告示牌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了維護台東的優良空氣品質並強化民眾對機車排氣定期檢驗的重視，台東環保局已於車輛流量大的台東中央市場、鹿野鄉高台路及池上鄉池富道路共三處，設立「機車排氣未定檢電子告示牌」，這項措施希望提醒機車駕駛人每年按時進行機車排氣定期檢驗，共同守護全台最好的空氣品質。

台東縣政府表示，中央市場附近每天有大量機車進出，鹿野及池上每逢假日皆能看到可觀車潮出沒，為了提醒車主完成排氣定期檢驗，並讓更多民眾了解其重要性，特別選擇在此三處設立「機車排氣未定檢電子告示牌」，增加民眾對於依期限機車排氣定檢重視。

台東縣環保局指出，設置「機車排氣未定檢電子告示牌」，供民眾了解自己機車定期檢驗即時狀態，若在電子看板上看到車號，表示該車輛尚未完成機車排氣檢驗，請車主儘速完成以免受罰。

台東縣環保局進一步說明，依據空氣污染防制法規定，凡在監理站登記領牌且出廠滿5年的機車，即使車輛未使用狀態，每年也須依照行車執照原發照月份前後一個月內完成機車排氣定期檢驗，車主有3個月的時間，可至台東縣內61站認可機車排氣檢驗站 (https://mobile.moenv.gov.tw/Motor/Station/ST_search.aspx)，免費完成當年度排氣檢驗。如車輛不堪使用請盡速辦理報廢，若未於期限內實施檢驗，將處機車所有人500元罰鍰，超過6個月經通知後仍未實施機車排氣檢驗，將再處3,000元罰鍰，再通知仍然未完成機車定檢者，最重將會註銷機車牌照。

環保局提醒，為實踐2050淨零碳排目標，將於114年1月1日起停止寄發明信片通知機車排氣定期檢驗，若車主擔心忘記機車排氣定檢時間，可上網申請「台東縣機車排氣定期檢驗E化通知」服務(https://taitung.aetcmoto.com.tw/)，輸入車牌、手機號碼與地區等資料，日後到應定檢時間，便可收到簡訊通知，提醒依期限完成年度定期檢驗。