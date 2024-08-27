LINE電腦版頻跳「網路發生錯誤」！網曝2方式解決問題

▲這兩天登入LINE電腦版有點怪怪的。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

近日不少網友發現自己電腦版的LINE，頻頻跳出「網路發生錯誤」的訊息無法使用，不知情的人還以為是LINE官方發生問題，但實際上是因為LINE版本過舊的關係所導致，只要升級到最新版即可解決，但如果因為系統問題而無法升級的人，也有其他相對應的解決方式。

據了解，LINE官方早在先前就曾公告表示，自8月19日起，電腦版LINE 8.3.0以下的版本將無法使用，使用者如果要繼續使用電腦版的LINE，則必須要更新到8.4.0以上的版本。也就是說，只要條件允許的話，可以直接透過升級電腦版LINE的軟體版本，就可以解決「網路發生錯誤」的問題。

但由於電腦版LINE 8.4.0版本的必要系統版本是Windows 8.1與macOS Catalina 10.15.7以上，如果使用者因為其他因素而無法升級、汰換作業系統的話，可以先使用Chrome版的LINE。

實際測試後，發現該版本的LINE並沒有限制作業系統版本，使用者只需要透過Chrome的線上應用商店搜尋LINE之後，接著打開手機的LINE進行QR CODE掃描，便可以直接使用。但因為Chrome版本的LINE功能十分陽春，無法進行通話、視訊、記事本、相本等功能，如果想要使用完整的LINE，還是需要使用一般的LINE軟體。

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