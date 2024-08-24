韓國瑜辦國慶慶典回歸「華國美學」？　綠委籲保留台灣元素

▲過去8年的國慶主視覺設計。（圖／島路行動計畫提供）



記者杜冠霖／台北報導

今年的雙十國慶籌備委員會主委由立法院長韓國瑜擔任，韓國瑜在本周三召開籌備會議時特別表示，「辦好中華民國的生日」，被外界認為是指國慶相關主視覺不能忽略中華民國元素。對此，綠委賴瑞隆今（24日）表示，這幾年重要的是文化美學也增加更多台灣元素，韓國瑜市長時代的華國美學在高雄、燈會都讓人非常遺憾，中華民國元素存在之外，台灣元素也應該保留，希望不要再走回華國美學的路。

賴瑞隆指出，雙十國慶是中華民國台灣最重要慶典活動，這幾年增加更多台灣元素，以及許多美學創意，這幾年視覺都讓大家耳目一新，越來越美麗，也看到中華民國台灣特色，尤其在世界民主陣營，也有台灣、中華民國特別風格。

賴瑞隆表示，韓國瑜當選立法院長後打算走回中華民國這條路，讓人擔心台灣元素是否會被韓國瑜消滅掉？在國際上好不容易做出一些區隔，若拿掉台灣元素恐怕會讓台灣人民失望。

賴指出，這幾年重要的是文化美學，韓國瑜市長時代的華國美學在高雄、燈會都讓人非常遺憾，看到非常舊有意識型態也缺乏美學設計概念，若放到雙十國際慶典，會讓人民失望。

對於相關設計，賴瑞隆呼籲，中華民國元素存在之外，台灣元素也應該保留、不該沒收，否則破壞這幾年好不容易建立的美學文化，希望不要再走回華國美學的路，若讓設計更加低俗、簡易化，拉低文化素養，甚至導致整個國家慶典的活動設計都缺乏美學，人民肯定會相當遺憾。