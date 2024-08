台水六區處29日辦細胞廣播測試演練　收到水庫放水警戒演練通知勿慌張

▲台水六區處預計8月29日上午10時30分至10時35分進行「水庫放水警戒細胞廣播」測試演練,屆時南化水庫後堀溪下游沿岸兩側鄰近河道區域民眾,收到警訊通知時請勿慌張。(圖/記者林東良翻攝)

記者林東良/台南報導

台水六區處預計8月29日上午10時30分至10時35分進行「水庫放水警戒細胞廣播」測試演練,並利用行政院災害防救辦公室「災防警細胞廣播服務(CBS) 」發送「水庫放水警戒」警訊通知,屆時南化水庫後堀溪下游沿岸兩側(包括台南市南化區、玉井區)鄰近河道區域民眾,會於演練期間內收到水庫放水警戒簡訊,收到警訊通知時請勿慌張。

台水六區處進一步說明,這次災防告警訊息測試發送目的是要測試在水庫真正放水時,能確實透過電信業者向指定地區內的4G手機廣播發送告警訊息,在第一時間有效提醒民眾遠離河床並注意安全;本次發送訊息共1則(含有中英文內容),演練當日如民眾手機警報音響起並顯示演練文字,水庫並沒有實際放水洩洪,僅配合演練發布警訊通知,請不要慌張。

本次測試訊息內容如下:

[演練][水庫放水警戒]這是南化水庫細胞廣播發送演練,實際並沒有放水洩洪,感謝您的配合。[Drill][Reservoir Discharge Warning]This is Nanhua Reservoir Discharge Warning Test. No actual discharge is happening.台水公司專線 TWC 1910。