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標題稱「跨性別拳擊手」遭炎上！　《波士頓環球報》道歉

▲《波士頓環球報》錯把克莉芙稱為跨性別拳擊手。（圖／翻攝X）

▲《波士頓環球報》錯把克莉芙稱為跨性別拳擊手。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合報導

美國《波士頓環球報》（The Boston Globe）2日報導奧運新聞，卻以「跨性別拳手晉級（Transgender boxer advances）」作為標題，報導阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）對戰義大利選手，讓對方比賽第46秒就哭著棄賽的消息。此聳動標題引發猛烈批評，最終該報發布聲明道歉。

《波士頓環球報》引用美聯社原文上線該篇報導，然而原文中並沒有見到稱呼克莉芙是「跨性別」選手，美聯社的標題「對手棄賽後，阿爾及利亞拳擊手克莉芙獲得奧運首勝」，也是陳述事發事實。

《波士頓環球報》將該篇報導重新下標，在紙本與網路版都有刊登，但因為該報編輯將文章重新下標為《跨性別拳手晉級》，導致原文記者畢坎姆（Greg Beacham）遭受網友輿論抨擊，他還必須在X公開澄清。

▲《波士頓環球報》錯把克莉芙稱為跨性別拳擊手。（圖／翻攝X）

▲《波士頓環球報》道歉聲明。（圖／翻攝X）

經過網友連續數天的抨擊轟炸，《波士頓環球報》終於在3日發布聲明，向克莉芙、畢坎姆與讀者道歉，表示該標題是「一個嚴重錯誤」，將克莉芙稱為跨性別選手，「她不是」。

《波士頓環球報》表示，報紙刊出後，他們意識到錯誤而且已經改正網路畢坎姆（Greg Beacham）的標題，並且道歉，「這次的編輯錯誤是讓人無法接受的，我們向克莉、美聯社記者畢拉姆」以及對你們，我們的讀者致歉。

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